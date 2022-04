Jucătorul de la FCSB care le dă fiori reci oltenilor înaintea meciului de duminică. Nu este Tavi Popescu

În ciuda înfrângerii surprinsătoare cu FC Voluntari, oltenii traversează o perioadă bună cu șapte victorii în ultimele opt partide din Liga 1.

Deși șansele la titlu sunt infime în momentul de față, trupa lui Reghecampf încă mai speră la un loc doi care să o ducă în Conference League.

În momentul de față, Universitatea Craiova este despărțită de șapte puncte de FCSB.

Rechemcampf se teme de Florin Tănase

Antrenorul Universității Craiova și-a avertizat jucătorii asupra celui mai valoros jucător din tabăra vicecampioanei: Florin Tănase.

„FCSB este o echipă foarte bine pregătită fizic, pot duce meciuri la intensitate maximă până în minutul 95, au câştigat multe puncte cu goluri marcate pe final. Trebuie să fim atenţi la calitatea jucătorilor din faţă a celor de la FCSB, sunt inteligenţi, au tehnică bună, pot scoate adversari din joc, pot face diferenţa oricând. Îl au pe Florin Tănase. La fel, trebuie să fim atenţi şi la şuturile de la distanţă ale lor.

Nu se joacă titlul, nu este cazul, pentru că noi nu avem şanse la titlu şi nici FCSB nu sunt aşa aproape de CFR. Ne jucăm şansa pentru locul 2, să rămânem aproape, să profităm, dacă ei vor avea paşi greşiţi.

Va fi un meci frumos, sper să avem parte de cât mai mulţi spectatori, jucăm pe al doilea cel mai frumos stadion din România, după stadionul nostru. Toni Petrea mi-a fost coleg aproape 10 ani, nu am ce revanşă să-mi iau, cum nu am revanşă faţă de nimeni de la FCSB. În tur am pierdut la ultima fază, nu am fost concentraţi la golurile primite. Vrem să arătăm mai bine decât la meciul de pe Ion Oblemenco” a spus Laurenţiu Reghecampf.

FCSB - Universitatea Craiova, duminică, ora 19:00, în etapa a treia din playoff.