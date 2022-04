„Tavi Popescu a devenit o problemă națională!” Controversa creată de jucătorul FCSB-ului a ajuns și la FRF 

Octavian Popescu (19 ani) a debutat la echipa națională în eșecul cu Grecia, 0-1, de pe stadionul Ghencea. Fotbalistul FCSB-ului a bifat 28 de minute în primul meci pentru prima reprezentativă, iar în partida cu Israel, 2-2, a fost introdus de Edi Iordănescu (43 ani) în ultimele 10 minute ale partidei.

Faptul că Tavi Popescu a fost rezervă l-a înfuriat pe Gigi Becali (63 ani), care a mărturisit, în exclusivitate pentru www.sport.ro și știrile PRO TV, că doar „perla” sa poate califica România la Campionatul European din 2024 și că s-a convins de calitățile de antrenor ale lui Edi Iordănescu, după ce i-a ținut jucătorul 80 de minute pe banca de rezerve cu Israel.

În această dispută s-a implicat și Mihai Stoichiță, care trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că Octavian Popescu este la început de drum și că trebuie protejat.

Mihai Stoichiță: „Trebuie să fim foarte atenți la acest copil”

„Fiecare conducător de club are opinia lui despre jucători. Problema cu minutele acordate este de ce vrea să facă Edi Iordănescu.

Tavi Popescu a devenit o problemă națională. Trebuie să fim foarte atenți la acest copil, nu știi cum reacționează la laude, la critici. Antrenorul este cel care decide ce și cum și cât joacă jucătorii care au fost convocați”, a declarat Mihai Stoichiță la Ora Exactă în Sport.

De asemenea, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal este mulțumit de ce a văzut la echipa națională în primele două meciuri cu Edi Iordănescu la cârmă și reamintește că jocurile de verificare au fost un prilej pentru noul selecționer de a cunoaște fotbaliștii.

Mihai Stoichiță: „A fost o senzație de oboseală”

„Se dramatizează prea mult. A doua repriză în meciul cu Grecia am avut inițiativă, ocazii. Că nu am reușit, e normal. Probabil a fost și o stare de nervozitate.Al doilea meci, o primă repriză foarte bună, a doua mai slabă. Dar am vorbit cu Edi și mi-a zis că a fost o senzație de oboseală și au fost unele dureri. Au fost viroze plus Covid. Trebuie să fim mai atenți la situațiile astea și să le gestionăm mai bine.

Au fost două meciuri amicale pentru Edi, pentru a cunoaște jucătorii”, a precizat Mihai Stoichiță.