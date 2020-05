Jucatorul dat DISPARUT de Dinamo revine la antrenamente! "Sunt perfect sanatos, ma voi intoarce!"

Jucatorul care era dat disparut de clubul din Stefan cel Mare va reveni cat mai curand la antrenamente.

N'Diaye fusese dat disparut de Dinamo, insa duminica a vorbit si a spus de ce nu a ajuns pana acum la antrenamentele echipei. Mijlocasul din Mali a ramas in tara sa natala din cauza a trei zboruri care s-au anulat.

"Da, ma voi intoarce. Voi sosi zilele viitoare la Bucuresti. Nu m-am ascuns. N-a fost o chestie legata de Ramadan, nu din aceasta cauza am intarziat si nu am sosit mai repede in Romania. Am avut trei zboruri anulate, sper ca al patrulea sa fie cu noroc. Altfel as fi fost deja in Romania.

De abia astept antrenamentele, sunt foarte motivat. O sa stau in carantina, am inteles ca doua saptamani. Desi am facut aici control la doctor si sunt perfect sanatos. Voi respecta legile, totul e in regula. O fac pentru protectia mea, a colegilor mei si a oamenilor cu care as putea intra in contact. Mi-e dor de fotbal.", a spus Mamoutou N'Diaye pentru Gazeta.

Adrian Mihalcea spunea vineri ca jucatorul nu a mai dat niciun semn de viata. "Toti baietii sunt OK. Skovasja a sosit de trei zile alaturi de noi. A stat alaturi de copil, care a fost racit, a facut testul COVID-19, totul e in regula, deja e la antrenamente. Ehmann a sosit vineri in tara, din Germania, va sta in carantina la domiciliu, conform protocolului, va efectua si testul, apoi se va alatura pregatirilor. N'Diaye e un caz special. N-a mai dat niciun semn de viata! Cand va ajunge, va fi preluat de domnul Alexandrescu, de la Relatii Internationale, si va urma aceeasi pasi ca si Ehmann", a declarat antrenorul lui Dinamo pentru sursa citata.