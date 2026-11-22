Jandarmeria Ialomiţa a anunţat că a amendat un bărbat care, la meciul Dinamo-Petrolul, ar fi aruncat la Peluza 2 un rucsac cu materiale pirotehnice, în mijlocul fanilor ploieşteni. Meciul disputat la Slobozia a fost câştigat de Petrolul, scor 1-0.

A venit nota de plată după Dinamo - Petrolul! Amenda oferită de Jandarmerie

Potrivit Jandarmeriei, în minutul 20 al partidei, un bărbat s-ar fi deplasat prin spatele Peluzei 2, unde se aflau suporterii echipei Petrolul Ploieşti, şi ar fi aruncat în interiorul acesteia un rucsac cu materiale pirotehnice.

Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, a fost interceptat de un echipaj de jandarmi. În urma intervenţiei, au fost întocmite actele de constatare a unei posibile infracţiuni, conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, iar acesta a fost predat poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia, care i-au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 500 de lei, conform art. 20, lit. i, din Legea nr. 4 din 2008 privind buna asigurare şi desfăşurare a competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsura complementară a interzicerii accesului la competiţiile sportive pentru o perioadă de 1 an. Cercetările vor fi continuate de către poliţişti.

Totodată, jandarmii au aplicat mai multe sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind buna asigurare şi desfasurare a competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- o sancţiune contravenţională în valoare de 250 de lei, conform art. 20, lit. c, precum şi măsura complementară a interzicerii accesului la competiţiile sportive pentru o perioadă de 6 luni, unui bărbat care ar fi pătruns în arena sportivă în stare vădită de ebrietate;

- o sancţiune contravenţională în valoare de 500 de lei, conform art. 27 alin. (1), aplicată şefului dispozitivului de pază, pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind efectuarea unui control corporal riguros asupra spectatorilor;

- o sancţiune contravenţională în valoare de 150 de lei, conform art. 20, lit. n, aplicată unui bărbat care ar fi adresat cuvinte şi expresii jignitoare unui lucrător din cadrul firmei de pază, acestuia fiindu-i aplicată şi măsura complementară a extragerii din arena sportivă până la finalul meciului.

Imaginile video vor fi analizate, iar dacă se va impune, vor fi aplicate şi alte măsuri de către forţele de ordine, precizează Jandarmeria.

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