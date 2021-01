Jucatorii FCSB-ului au plecat in cantonamentul din Turcia! Surprize MARI in lotul lui Petrea dupa primele plecari ale iernii

FCSB a plecat duminica in cantonamentul de 10 zile din Turcia, unde Toni Petrea isi va pregati echipa pentru restul sezonului.

Echipa s-a reunit pe 2 ianuarie, iar managerul ros-albastrilor a decis sa adauge in lot 3 jucatori de la juniori: Adrian Nita, Aurelian Ciuciulete si Gabriel Fulga. Risto Radunovic se va alatura celor 31 de jucatori, dupa ce a fost transferat de la Astra Giurgiu. Fundasul muntenegrean va veni in Turcia direct din tara lui natala.

FCSB s-a despartit de 3 fotbalisti in ultima saptamana. Stefan Cana, care a fost imprumutat la Poli Iasi. Cristian Dumitru va evolua in returul sezonului 2020/21 la FC Arges, iar Marius Briceag a fost cedat sub forma de imprumut la FC Voluntari.

Jucatorii FCSB-ului care au facut deplasarea in Turcia:

Portari: Catalin Straton, Stefan Tarnovanu, Razvan Udrea, Andrei Vlad

Fundasi: Vali Cretu, Ionut Pantiru, Andrei Miron, Iulian Cristea, Aristedis Soiledis, Alexnadru Pantea

Mijlocasi: Gabriel Simion, Lucian Filip, Olimpiu Morutan, Dragos Nedelcu, Ionut Vina, Ovidiu Popescu, Robert Ion, Ovidiu Perianu, Razvan Oaida, Darius Olaru, Octavian Popescu, Adrian Sut, Aurelian Ciuciulete, Tudor Moldovan

Atacati: Florinel Coman, Florin Tanase, Dennis Man, Sergiu Bus, Alexandru Buziuc, Adrian Nita, Gabriel Fulga