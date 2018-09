Jucatorii de "zeci de milioane de euro", trecuti pe linie moarta! Becali a schimbat complet strategia: cand vor mai prinde echipa Man, Coman sau Morutan

FCSB a ratat titlul pentru al treilea sezon consecutiv, iar Becali nu mai este dispus sa piarda si campionatul si in acest sezon.

Patronul FCSB i-a trasat o noua directie lui Dica: sa joace doar cu fotbalistii experimentati pana in momentul in care echipa se va distanta in fruntea clasamentului. Dupa ce FCSB va lua un avans considerabil, Dica ii poate folosi si pe tinerii pe care Becali viseaza sa ia zeci de milioane de euro.

"Man are 20 de ani, are timp sa mai joace la Steaua si sa devina un fotbalist de top. Dar, acum vor juca fotbalistii cu experienta. Stai sa ne distantam in clasament si dupa aia joaca numai Morutan, Man, Coman, numai tineretul. Dar trebuie sa ai avans 12-15 puncte. Pana atunci, mi-e teama”, a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Pentru FCSB urmeaza partida cu CFR Cluj. Inaintea derby-ului, FCSB este lider cu 14 puncte, in timp ce ardelenii sunt pe locul 2, cu 12 puncte.