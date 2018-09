Becali i-a raspuns lui Alibec, dupa ce atacantul a iesit la atac si l-a acuzat pe Dica pentru pierderea titlului

"Campionatul l-am pierdut din cauza lor, nu din cauza mea, ca nu joci singur pe teren", a spus Denis Alibec astazi, cu trimitere catre Dica si Mihai Stoica.

Gigi Becali a comentat si el declaratia data astazi de Alibec, varful pe care l-a trimis inapoi la Astra, dupa un an in care a devenit "omul negru" la FCSB.

Becali spune ca Alibec are dreptate intr-un fel si ca nu e vina lui. Patronul FCSB isi toarna singur cenusa in cap.

"A dat cineva vina pe Alibec? Vina a fost a mea! Eu am fortat, pentru ca ma gandeam ca are valoare si ca iau bani pe el. Nu are nicio vina Denis, ce vina sa aiba?! Cand Dica imi spunea ca face ce vrea si ca el vrea sa il dea afara, eu il convingeam sa nu-l dea si ii ziceam ca trebuie sa iau bani pe el. I-am rugat pe Dica si pe MM sa se implice, ca era vorba de milioane de euro pentru Alibec", a spus Becali la Digi.