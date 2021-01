BREAKING NEWS | Reactie de ultima ora in RAZBOIUL pe stadionul de 100 de milioane al Stelei! Va juca sau nu FCSB acolo? Reactie categorica

Asociatia Stelistilor '47 are o pozitie clara in dezbaterea legata de dreptul FCSB de a juca pe noul stadion Steaua.

Dupa ce Gheorghe Mustata, liderul ultrasilor FCSB, a lasat de inteles ca Becali sustine ideea ca echipa sa joace pe arena de 100 de milioane de euro, AS '47 respinge categoric o eventuala 'pace' cu FCSB.

"Zeci de avocati ne-au spus ca nu are nicio legatura faptul ca sunt procese intre noi si CSA si dreptul de a juca in Ghencea. Nici vorba de asa ceva. Pai, Gigi Becali avea proces cu CSA si avea contract si juca acolo. Lumea a uitat asta? Platea cat toate cluburile la un loc si juca acolo, chiar daca incepuse deja procesul. Ei nu stiu cum sa mai apara in presa si arunca vrajeala asta ieftina. Nu are nicio legatura! Ii asigur pe toti ca demersurile noastre au sustinerea clubului, nu facem nimic fara sustinerea clubului", a spus Mustata pentru Radio Sport 1.

Reactia AS '47 a venit imediat: "Suntem nevoiti sa recunoastem ca doar Steaua Bucuresti va juca pe Stadionul Steaua, din Bulevardul Ghencea, nr. 35."

Noul stadion Steaua a fost predat CSA la finalul anului trecut si ar putea fi inaugurat in aceasta primavara.

