Informatii de ultima ora despre Olaru si Miron dupa accidentarile din weekend! Cand ar putea reveni pe gazon si ce meciuri rateaza

FCSB are probleme inainte de startul playoff-ului, dupa ce Darius Olaru si Andrei Miron s-au accidentat la ultima partida de campionat.

Darius Olaru s-a accidentat la umar in partida cu Sepsi (1-1) si a fost schimbat la pauza, in timp ce Andrei Miron era suspect de ruptura musculara, suferita in acelasi meci, chiar din debutul partidei cu formatia lui Leo Grozavu.

Stoperul venit la FCSB de la FC Botosani si internationalul de tineret vor putea reveni pe teren in trei-patru saptamani, astfel ca vor rata partidele din turul play-off-ului, dar si Supercupa Romaniei, anunta Fanatik.

Miron si Olaru vor putea fi folositi de antrenorul Toni Petrea pe 8 mai, in partida cu Academica Clinceni, programata pe teren propriu, dar exista si varianta ca fotbalistii gruparii ros-albastre sa fie apti mai devreme, pentru confruntarea din deplasare cu FC Botosani, programata pe 5 mai.

FCSB porneste playoff-ul de pe locul 1, la un punct de campioana CFR, care a triumfat in ultimele 3 editii din Liga 1, insa misiunea va fi una dificila, dupa ce Craiova si-a anunta si ea intentiile foarte serioase de a se implica in aceasta lupta.