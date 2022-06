Andrei Miron a fost găsit principal vinovat de Gigi Becali și Mihai Stoica după egalul FCSB-ului, scor 2-2 cu FC Voluntari, în penultima etapă a play-off-ului Ligii 1. Remiza i-a lăsat pe roș-albaștri doar cu șanse teoretice pentru titlu. Craiova n-a reușit să o împiedice pe CFR, scor 1-2, iar FCSB a rămas fără titlu de șapte ani!

Andrei Miron: "Sunt banii lui!"

Și, cum vorba patronului e literă de lege la FCSB, Andrei Miron a fost obligat să plece de la vicecampioană, dar și-a găsit rapid echipă, Hapoel Haifa (Israel).

"O colaborare jucător-patron (n.r. - relația cu Gigi Becali)? În afară de când am semnat contractul, nu m-am găsit niciodată cu dânsul să vorbesc față în față. De două sau de trei ori. Nu, n-am vorbit (n.r. - la final). E echipa dânsului, dânsul își face echipa, el dă afară pe cine vrea, aduce pe cine vrea, sunt banii lui.



Poate că am fost și eu puțin supărat, nu mă așteptam să vină așa această plecare. Mi s-a transmis că nu mi se va mai prelungi contractul, am înțeles din chestia asta că nu mai sunt dorit. Am vorbit și cu impresarul meu și am luat hotărârea să reziliem contractul", a declarat duminică Andrei Miron.

Andrei Miron, soarta lui Alex Crețu

Fostul stoper de la Oțelul și FC Botoșani a pățit exact ce i s-a întâmplat și lui Alexandru Crețu, care după o eroare în defensivă i s-a transmis că nu mai e nevoie de el la FCSB. Între timp, Crețu a ajuns om de bază la Universitatea Craiova și a făcut parte din lotul naționalei la acțiunea pentru Liga Națiunilor.

Andrei Miron a jucat în 23 de meciuri pentru cei de la FCSB în acest sezon, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă. Acesta a jucat timp de doi ani la echipa lui Gigi Becali. În februarie 2020, Miron a fost transferat gratis de la FC Botoșani.

Cota de piață a fotbalistului a ajuns la 1,1 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.

"Cum să treacă ăsta așa de tine, mă?"

"Rețeta" patentată de vechi patroni din fotbalul românesc a fost aplicată și de latifundiarul din Pipera. Greșești, plătești! Becali l-a pus pe coji de nucă pe Miron imediat după meciul cu Voluntari.

”Miron, să mă ierte, dar numai când îl văd... Cum să treacă ăsta așa de tine, mă, să îți dea gol? Chiar dacă a fost în ofsaid, dacă măcar e în ofsaid, lasă-l sau dacă nu e... Cum stai?”, transmitea Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena, pe 24 mai.

Becali făcea referire la acțiunea finalizată de Cristian Costin, în meciul Voluntari - FCSB 2-2, când l-a depășit lejer pe Miron și a înscris în poarta lui Târnovanu.

FCSB a acuzat că golul marcat de Cristian Costin a venit după un ofsaid nesemnalizat, iar Gigi Becali a declarat că fotbaliștii lui Liviu Ciobotariu au fost motivați financiar atât de Primăria Voluntari, cât și de rivala CFR Cluj. În plus, patronul vicecampioanei a refuzat să o felicite pe formația din Gruia, vorbind despre "hoție".

Cine îl înlocuiește pe Miron la FCSB

După plecarea lui Andrei Miron, șefii de la FCSB i-au transmis și lui Paulo Vinicius că poate să plece. Cum Iulian Cristea s-a accidentat la națională, Becali a fost obligat să aducă fundași centrali. Deși Grigore Turda era o țintă mai veche a patronului, FCSB i-a achiziționat pe Dawa (400.000 de euro) și Bouhenna (liber de contract).