Juan Bauza, la FCSB? Marius Croitoru, răspuns categoric după declarațiile lui Gigi Becali

Este vorba despre Juan Bauza (26 de ani), mijlocașul argentinian al lui FC U Craiova, care poartă banderola de căpitan și a avut evoluții excelente în ultima perioadă.

Marius Croitoru a vorbit despre interesul lui FCSB pentru Juan Bauza

Adrian Mititelu a transmis ferm că Bauza nu va pleca de la FC U Craiova până în vara anului următor și a spus că nici nu vede de ce ar alege argentinianul un transfer la FCSB: "La noi are 200.000 pe an, de ce ar pleca pe 250.000 la FCSB?", declara patronul oltenilor.

De asemenea, Marius Croitoru, antrenorul lui FC U Craiova, nu crede că jucătorul său va pleca la FCSB, ci mai degrabă în străinătate.

"Bauza e clar cel mai bun număr 10 din România, de departe. E și normal să fie dorit, să aibă oferte, dar mi-e greu să cred că Bauza va face pasul la altă echipă din România", a declarat Marius Croitoru, într-o conferință de presă.

De asemenea, tehnicianul a dezvăluit că le ține pumnii foștilor săi jucători, care au ajuns acum la FCSB și vor înfrunta Anderlecht, joi, de la 22:00, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.

"Sunt cu gândul la mai mulți, am mai mulți foști jucători care joacă acolo (n.r - la FCSB). Sunt mândru la fiecare evoluție pe care o au, știu că au ajuns acolo și 1% datorită mie. Toată viața voi fi alături de jucătorii pe care i-am antrenat oriunde vor fi. Îi susțin de la distanță, mai ales că va fi un meci internațional", a mai spus Croitoru.

Adrian Mititelu a dezvăluit ce salariu încasează Juan Bauza la FCU Craiova

Nu doar FCSB s-a interesat de serviciile lui Juan Bauza, însă Adrian Mititelu, patronul oltenilor, consideră că argentinianul este atât de bun încât nu are nivel de echipele din România, iar în sezonul următor ar putea fi vândut în afară. Mai mult, finanțatorul de la FCU Craiova a dezvăluit salariul pe care îl are Bauza la echipa sa, 200.000 de euro anual, adică aproximativ 16.500 de euro lunar, spunând și cât i-ar fi oferit Gigi Becali.

„Bauza a fost o mare pierdere pentru noi. Fără el am pierdut vreo 6-7 puncte. A fost un șoc lipsa lui. Nu am fost pregătiți să jucăm fără el, dar intram în mână și fără el. Greu ne bate cineva cu el pe teren. Este jucătorul care face diferența, prin modul lui de a se manifesta își creează cel puțin 3-4 ocazii. Bauza nu pleacă până vara viitoare.

În plus, Bauza e atât de bun încât nu poate fi cumpărat în România. Clauza apărută în presă e o prostie. Nu mai poate juca în România, e prea bun pentru campionatul nostru. Are deja oferte. Dacă nu se accidenta, pleca. Aveam oferta mare de tot de afară, dar nici eu nu eram dispus să-l vând. La noi are 200.000 pe an, de ce ar pleca pe 250.000 la FCSB?

Când l-am dat pe Compagno m-am gândit că acel milion și jumătate mă ajută mult. Am cerut atâția bani cu gandul că nu îmi dă banii aștia. Aveam nevoie de bani pentru a continua investiția la bază, plus că și pentru el e mai bine acolo să ajungă unde își doreste.

Important e ca Becali să aibă rabdare cu el și să îl lase în pace. Și să vedeți că anul ăsta dă 18 goluri. Cel puțin!”, a declarat Adrian Mititelu la Realitatea Sportivă.