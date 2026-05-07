Gigi Becali a anunțat noi negocieri cu antrenorul dorit! Presa din străinătate a venit cu un anunț important

Gigi Becali insistă ca Elias Charalambous să revină pe banca celor de la FCSB pentru a ajuta echipa într-o situație complicată.

Patronul lui FCSB plănuiește să poarte o discuție cu tehnicianul cipriot înaintea meciurilor de baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League, însă Charalambous a refuzat deja o propunere din partea campioanei en-titre.

În același timp, presa din Cipru anunță că Iraklis FC insistă pentru numirea lui Elias Charalambous, dar și alte formații sunt interesate de fostul antrenor de la FCSB.

Mihai Stoica pune presiune pe Elias Charalambous

Mihai Stoica a declarat într-o intervenție recentă că Gigi Becali va încerca să îl convingă pe Charalambous să semneze. Oficialul de la FCSB a încercat să pună presiune pe antrenor și a transmis că în cazul în care Charalambous va refuza din nou, atunci nu este o prietenie adevărată între cipriot și patronul roș-albaștrilor.

”Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare în numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous.

Repet și eu ce a spus Gigi, dacă Elias alege să nu-l ajute când îi cere cu foc să-l ajute, înseamnă că nu e prietenia care se pretinde a fi. A spus foarte clar. Și eu l-am sunat și m-a refuzat. Adică de mine a trecut. Din moment ce l-am sunat și l-am rugat… Rămâne de văzut dacă e frăție sau nu. Fiecare își alege pașii, eu privesc doar în față, nu mă uit în spate deloc”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.