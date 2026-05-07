Gigi Becali a anunțat noi negocieri cu antrenorul dorit! Presa din străinătate a venit cu un anunț important

Gigi Becali a anunțat noi negocieri cu antrenorul dorit! Presa din străinătate a venit cu un anunț important Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB este nevoită să numească un nou antrenor principal înaintea meciurilor de baraj pentru calificarea în Conference League. 

TAGS:
FCSBGigi BecaliElias Charalambous
Din articol

Gigi Becali insistă ca Elias Charalambous să revină pe banca celor de la FCSB pentru a ajuta echipa într-o situație complicată.

Iraklis FC insistă pentru numirea lui Elias Charalambous

  • Elias charalambous mihai stoica
×
Vlc record 2026 04 27 15h51m06s sosire charalambous 270426mp4
ÎNAPOI LA ARTICOL

Patronul lui FCSB plănuiește să poarte o discuție cu tehnicianul cipriot înaintea meciurilor de baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League, însă Charalambous a refuzat deja o propunere din partea campioanei en-titre.

În același timp, presa din Cipru anunță că Iraklis FC insistă pentru numirea lui Elias Charalambous, dar și alte formații sunt interesate de fostul antrenor de la FCSB.

Mihai Stoica pune presiune pe Elias Charalambous

Mihai Stoica a declarat într-o intervenție recentă că Gigi Becali va încerca să îl convingă pe Charalambous să semneze. Oficialul de la FCSB a încercat să pună presiune pe antrenor și a transmis că în cazul în care Charalambous va refuza din nou, atunci nu este o prietenie adevărată între cipriot și patronul roș-albaștrilor. 

Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare în numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous.

Repet și eu ce a spus Gigi, dacă Elias alege să nu-l ajute când îi cere cu foc să-l ajute, înseamnă că nu e prietenia care se pretinde a fi. A spus foarte clar. Și eu l-am sunat și m-a refuzat. Adică de mine a trecut. Din moment ce l-am sunat și l-am rugat… Rămâne de văzut dacă e frăție sau nu. Fiecare își alege pașii, eu privesc doar în față, nu mă uit în spate deloc”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Peste 30.000 de cai putere în Ploiești la prima etapă din Campionatul Național de Drift 2026
Peste 30.000 de cai putere în Ploiești la prima etapă din Campionatul Național de Drift 2026
OUT! Pleacă de la Manchester United după trei ani
OUT! Pleacă de la Manchester United după trei ani
Rapid își pierde un jucător! I-a fost anunțată plecarea, deși declara că își dorește să rămână în Giulești
Rapid își pierde un jucător! I-a fost anunțată plecarea, deși declara că își dorește să rămână în Giulești
Generația chirurgiei estetice: cum arăta Aryna Sabalenka (1 WTA) în urmă cu cinci ani
Generația chirurgiei estetice: cum arăta Aryna Sabalenka (1 WTA) în urmă cu cinci ani
Semifinalele Conference League | Strasbourg - Rayo Vallecano și Crystal Palace - Șahtior, 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Meci de foc pentru Rațiu
Semifinalele Conference League | Strasbourg - Rayo Vallecano și Crystal Palace - Șahtior, 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Meci de foc pentru Rațiu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Adio, Liverpool! Alisson a bătut palma cu noua sa echipă

Adio, Liverpool! Alisson a bătut palma cu noua sa echipă



Recomandarile redactiei
Rapid își pierde un jucător! I-a fost anunțată plecarea, deși declara că își dorește să rămână în Giulești
Rapid își pierde un jucător! I-a fost anunțată plecarea, deși declara că își dorește să rămână în Giulești
Generația chirurgiei estetice: cum arăta Aryna Sabalenka (1 WTA) în urmă cu cinci ani
Generația chirurgiei estetice: cum arăta Aryna Sabalenka (1 WTA) în urmă cu cinci ani
OUT! Pleacă de la Manchester United după trei ani
OUT! Pleacă de la Manchester United după trei ani
Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon
Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
CITESTE SI
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

stirileprotv O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

stirileprotv Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!