Alexandru Hațieganu
Pafos FC joacă în aceste minute în deplasare la Omonia Nicosia.

UPDATE Pafos o conduce pe Omonia cu 1-0 la pauză după golul lui Vlad Dragomir.

Într-un meci început la ora 19:00, Pafos FC o conduce în deplasare pe Omonia Nicosia cu 1-0, gol marcat de internaționalul român Vlad Dragomir.

Partida contează pentru etapa a opta a campionatului din Cipru, acolo unde Pafos este lider.

Dragomir joacă titular și a deschis scorul în minutul 14.

Vlad Dragomir, românul din Champions League, recunoaște că a fost dorit de o forță din Superliga României: "Au fost discuții"

Cu o evoluție concludentă în meciul cu Austria, câștigat de România, scor 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor, Vlad Dragomir își continuă jocurile bune și în Champions League, cu echipa sa de club, Pafos. 

Cu o tehnicitate ridicată, incisivul mijlocaș născut în Timișoara reprezintă acum o garanție pentru viitorul primei reprezentative.

În vârstă de 26 de ani, fotbalistul cotat la 2 milioane de euro a reușit un gol senzațional marți seara, dar reușita sa a fost anulată de brigada de arbitraj, iar tabela a rămas 0-0.

Marți seara, momentul de glorie pentru Dragomir a venit în minutul 72. Dragomir a urmărit o minge trimisă lung de propriul portar, a șutat de la marginea careului, mingea a lovit transversala, a ricoșat în portarul advers și a intrat în poartă.

Bucuria românului a durat doar câteva secunde. Faza a fost analizată în camera VAR, iar arbitrul a anulat golul pentru o poziție de offside la începutul acțiunii. Fotbalist care șutează de la distanță aproape din orice poziție, Vlad Dragomir a fost dorit de mai multe ori de campioana FCSB.

Într-un interviu pentru We Love Sport, internaționalul cu trei meciuri pentru naționala României a admis că au fost discuții cu gruparea patronată de Gigi Becali.

"Au fost discuții de mai multe ori, de vreo 2-3 ori. Eu am spus de la început că vreau să joc afară. Nu voiam să mă întorc în România, chiar dacă FCSB e un club important, puternic, cu rezultate în Europa. Pentru mine a fost important să rămân să joc în străinătate, de asta și discuțiile despre transfer au fost scurte", a declarat mijlocașul lui Pafos, pentru sursa mai sus menționată. 

