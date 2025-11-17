Problemele omului de afaceri s-au accentuat în ultimele luni, după ce un ansamblu imobiliar evaluat la aproximativ 4 milioane de euro a fost scos la licitație pentru recuperarea unor datorii, iar clubul riscă sancțiuni din cauza întârzierilor la plată.

Oferta pentru preluarea CFR-ului a venit din interiorul clubului

Potrivit informațiilor publicate de La Gazzetta, Varga a primit o ofertă concretă chiar de la Alin Vădan, patronul companiei de betting don.ro, sponsorul principal al CFR-ului în acest sezon. Cei doi au mai negociat și în vară o posibilă tranzacție, însă atunci nu au ajuns la un acord. Acum, discuțiile s-au reluat și sunt mult mai avansate.

Deși în trecut Vădan a negat public orice intenție de a cumpăra clubul, sursele citate susțin că omul de afaceri este cu adevărat interesat să preia pachetul majoritar de acțiuni.

CFR Cluj nu doar că se confruntă cu instabilitate financiară, ci are și un parcurs dezamăgitor în SuperLigă. Echipa preluată recent de Daniel Pancu ocupă locul 12, cu doar 16 puncte, la nouă lungimi de zona de play-off.

