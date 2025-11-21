Daniel Pancu a fost numit noul antrenor pe 1 noiembrie, dar nu își poate exercita oficial funcția până când nu primește licența UEFA PRO. Tehnicianul va primi diploma pe 9 decembrie, iar până atunci poate figura doar ca „secund”, fără drept de a dirija echipa de pe margine.

Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!”

Din informațiile site-ului nostru, interimatul lui Laurențiu Rus, antrenorul secund, a expirat, iar ardelenii aveau nevoie urgentă de un principal cu acte în regulă. Soluția a venit din interiorul clubului: George Ciorceri.

„Bun venit, George Ciorceri! Suntem bucuroși să anunțăm că, începând de astăzi, George Ciorceri face parte din staff-ul tehnic, contribuind cu profesionalismul și experiența sa!”, a transmis CFR Cluj pe rețelele sociale.

