OFICIAL Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!”

Cu Daniel Pancu &icirc;n &bdquo;stand-by&rdquo;, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: &bdquo;Bun venit!&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a făcut schimbări în cadrul staff-ului tehnic.

TAGS:
CFR ClujDaniel PancuLaurentiu RusGeorge Ciorceri
Din articol

Daniel Pancu a fost numit noul antrenor pe 1 noiembrie, dar nu își poate exercita oficial funcția până când nu primește licența UEFA PRO. Tehnicianul va primi diploma pe 9 decembrie, iar până atunci poate figura doar ca „secund”, fără drept de a dirija echipa de pe margine.

Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!”

Din informațiile site-ului nostru, interimatul lui Laurențiu Rus, antrenorul secund, a expirat, iar ardelenii aveau nevoie urgentă de un principal cu acte în regulă. Soluția a venit din interiorul clubului: George Ciorceri.

„Bun venit, George Ciorceri! Suntem bucuroși să anunțăm că, începând de astăzi, George Ciorceri face parte din staff-ul tehnic, contribuind cu profesionalismul și experiența sa!”, a transmis CFR Cluj pe rețelele sociale.

Ciorceri, deținător al licenței UEFA PRO, a lucrat în ultimii ani în Academia CFR și a pregătit echipa și în alte două mandate. În carieră, a mai condus ASA Târgu Mureș și Politehnica Timișoara. Acum, va figura ca antrenor principal până când Pancu va fi „pus în regulă”.

CFR Cluj se află pe locul 12 în Superligă, cu 16 puncte după 12 etape. Pe ardelenii îi așteaptă duelul cu Rapid, sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe Android și iOS.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
VIDEO. O șoferiță, cu doi copii în mașină, a intrat în plin într-un TIR, în Mehedinți. Momentul impactului terifiant
VIDEO. O șoferiță, cu doi copii &icirc;n mașină, a intrat &icirc;n plin &icirc;ntr-un TIR, &icirc;n Mehedinți. Momentul impactului terifiant
ARTICOLE PE SUBIECT
Ioan Becali anunță următorul mare transfer: Va juca &icirc;n Serie A poate chiar din ianuarie
Ioan Becali anunță următorul mare transfer: "Va juca în Serie A poate chiar din ianuarie"
Cesare Prandelli, mesaj țintit spre dușmanii lui Chivu: &bdquo;Credeți că Marotta nu știa?&rdquo;
Cesare Prandelli, mesaj țintit spre 'dușmanii' lui Chivu: „Credeți că Marotta nu știa?”
FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Noul antrenor al oltenilor, debut &icirc;n Superliga
FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Noul antrenor al oltenilor, debut în Superliga
ULTIMELE STIRI
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Gazdele au revenit &icirc;n avantaj
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Gazdele au revenit în avantaj
Fabulos! Golul sezonului din Superliga Rom&acirc;niei abia s-a văzut la televizor
Fabulos! Golul sezonului din Superliga României abia s-a văzut la televizor
Ce lovitură! Ungurii au &bdquo;furat-o&rdquo; pe handbalista care &icirc;și punea fanii pe jar la CSM București
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
Lovitură &icirc;ncasată de Arsenal &icirc;naintea derby-ului cu Tottenham! Mikel Arteta a confirmat
Lovitură încasată de Arsenal înaintea derby-ului cu Tottenham! Mikel Arteta a confirmat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia &ndash; Rom&acirc;nia! Este singurul meci programat la această oră

UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia – România! Este singurul meci programat la această oră

Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: &rdquo;Stelele care cad, nu pier&rdquo;

Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”

&Icirc;i cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nt&acirc;lni Turcia la baraj: &rdquo;Să se retragă!&rdquo;

Îi cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj: ”Să se retragă!”

Revenire de senzație la FCSB: &rdquo;Se antrenează cu prima echipă!&rdquo;

Revenire de senzație la FCSB: ”Se antrenează cu prima echipă!”

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a operat la coloana cervicală

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a operat la coloana cervicală

Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"



Recomandarile redactiei
Fabulos! Golul sezonului din Superliga Rom&acirc;niei abia s-a văzut la televizor
Fabulos! Golul sezonului din Superliga României abia s-a văzut la televizor
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract
El e cheia succesului din spatele FCSB: &bdquo;99% din merite &icirc;i vin lui&rdquo;
El e cheia succesului din spatele FCSB: „99% din merite îi vin lui”
Ce lovitură! Ungurii au &bdquo;furat-o&rdquo; pe handbalista care &icirc;și punea fanii pe jar la CSM București
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Gazdele au revenit &icirc;n avantaj
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Gazdele au revenit în avantaj
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de &icirc;ncepere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul &rdquo;11&rdquo; folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: &rdquo;Cel mai bun după plecarea lui Coman&rdquo;
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Lovitură pentru Cluj: FRF a retrogradat echipa campioană &icirc;n Liga 5! Ce i-a supărat pe federalii de la Casa Fotbalului
Lovitură pentru Cluj: FRF a retrogradat echipa campioană în Liga 5! Ce i-a supărat pe federalii de la Casa Fotbalului
Prima declaratie a lui Mihaila dupa lovitura HORROR: Nu mai tin minte minte nimic! M-am trezit in ambulanta! Ce a facut Rus dupa acel moment
Prima declaratie a lui Mihaila dupa lovitura HORROR: "Nu mai tin minte minte nimic! M-am trezit in ambulanta!" Ce a facut Rus dupa acel moment
CITESTE SI
Cum va fi iarna aceasta &icirc;n Rom&acirc;nia și c&acirc;nd se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Ce include planul de pace &icirc;n 28 de puncte pe care Trump &icirc;l impune Kievului. &bdquo;E bun at&acirc;t pentru Rusia, c&acirc;t şi pentru Ucraina&rdquo;

stirileprotv Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

stirileprotv Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!