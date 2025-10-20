În cursul zilei de luni, Ioan Varga a anunțat că formația din Gruia are un nou președinte.

Iuliu Mureșan este noul președinte al lui CFR Cluj

După ce s-a aflat că are de ales între Iuliu Mureșan și Marian Copilu, Varga a luat decizia. Mureșan, care s-a mai aflat la conducerea ardelenilor în perioada 2001-2018, revine la clubul din Gruia.

În vârstă de 71 de ani, Mureșan își va începe activitatea la CFR Cluj încă din cursul zilei de luni. Varga a confirmat pentru PRO TV și Sport.ro faptul că s-a înțeles cu Iuliu Mureșan.

”Ați bătut palma cu Iuliu Mureșan?”, a fost întrebarea adresată patronului de la CFR Cluj. Varga a răspuns simplu: ”Da!”.

