Ce le cere Mikel Arteta jucătorilor săi înainte de finala Champions League

Mureșan a garantat că va rămâne la CFR Cluj cât îi va permite sănătatea să își exercite funcția de președinte.

Decizia lui Iuliu Mureșan

Oficialul a garantat că nu are probleme cu Marian Copilu, noul director executiv, și cu Ionuț Ivașcu, noul consilier personal al finanțatorului Neluțu Varga.

”Abia aseară m-am întâlnit cu ei (n.r.- Marian Copilu și Ionuț Ivașcu) Noi am mai colaborat un an, ne știm. Nu este niciun fel de problemă, suntem ok. S-a întărit staff-ul administrativ de la CFR și va fi mai bine, în niciun caz mai rău. Veți vedea asta.

Sunt oameni care sunt pasionați de fotbal, au lucrat în fotbal, știu despre ce este vorba. Oricând este nevoie de oameni pricepuți la fotbal. Nu, nu, de ce să plec? Cât timp mă ajută sănătatea o să rămân pe poziții, nu plec de la CFR", a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Iuliu Mureșan a spus pe cine vrea campioană: ”Doar așa, ca să deranjez anumite persoane”

Întrebat într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro despre titlu, Iuliu Mureșan a evidențiat că ar prefera ca rivala din oraș, ”U”, să se impună în play-off dacă formația dirijată de Daniel Pancu nu o va face.

”Așa, ca să deranjez anumite persoană, parcă, totuși, aș prefera să fie 'U' Cluj (n.r.- campioană)”, a spus Iuliu Mureșan. ”Suntem din același oraș, iar relațiile s-au îmbunătățit între cluburi”, a adăugat președintele lui CFR.

Mureșan a vorbit și despre împărțirea stadionului ”Cluj-Arena” cu ”șepcile roșii”: ”Am cerut acest lucru, e un demers care a fost aprobat de președintele Consiliului Județean”.