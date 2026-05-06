Bogdan Mara (48 de ani) și-a dat demisia din funcția de director sportiv, după ce Neluțu Varga a decis să-l readucă pe Marian Copilu la club.

Acesta și-a anunțat deja decizia, dar sunt șanse să revină cât mai curând în peisajul fotbalului românesc. În prezent, Bogdan Mara se află în negocieri cu Andrei Nicolescu pentru a ajunge la Dinamo.

Bogdan Mara, OUT de la CFR Cluj: ”Mulțumim!”

În cursul zilei de miercuri, CFR Cluj a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, plecarea lui Bogdan Mara. Acesta se desparte de club după ce Marius Bilașco, alt om important pentru istoria recentă a echipei din Gruia, a ales să lucreze la Rapid.

„Mulțumim pentru tot, Bogdan Mara!

Clubul CFR 1907 Cluj și directorul sportiv Bogdan Mara au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Venit în Gruia în 2017, Bogdan Mara a contribuit la câștigarea a 5 titluri de campioană, o Cupă și două Supercupe ale României.

Îi mulțumim pentru profesionalismul și dedicarea din toți acești ani și îi urăm mult succes în continuare!”, a transmis CFR Cluj.

Astfel, Mara își încheia ”mandatul” la CFR Cluj după cinci ani. În total, a lucrat în Gruia nouă ani, dacă punem la socoteală și perioada 2017-2020. Acesta a mai activat la cluburi precum ASA Târgu Mureș și Astra Giurgiu.