Potrivit finanțatorului Ioan Varga, antrenorul în vârstă de 48 de ani va continua pe banca ardelenilor, în ciuda interesului manifestat recent de Rapid. Deși stagiunea nu a ajuns la final, șefii de la CFR Cluj pregătesc deja următorul an competițional alături de actualul tehnician.

„Sunt plecat, pe avioane, dar sunt cu gândul la echipă și sper ca băieții să-mi facă diseară o bucurie și să câștige. Legat de Daniel Pancu, nu pleacă! A zis că nu a discutat cu nimeni. Iuliu Mureșan și Marian Copilu, care e de ieri la club și deja a început munca, au vorbit cu el. Și le-a spus că nu pleacă. A zis că vrea să rămână aici și să facă performanță în continuare”, a transmis Ioan Varga, potrivit GSP.

Omul de afaceri a subliniat că își dorește continuitate la nivelul lotului, fiind pe deplin mulțumit de parcursul sportiv înregistrat până acum de jucătorii pregătiți de de Pancu.

„Și eu vreau să rămână, mai ales că e în grafic cu obiectivele. Și dacă nu se califică în cupele europene, tot îl vreau. Am încredere în el și știu că e un om de cuvânt și că are onoare. Fotbalul a arătat că știe, faptele vorbesc”, a mai spus patronul clujenilor.

Sprijin total din partea noii conduceri

Pentru a facilita atingerea noilor obiective, clubul a trecut prin schimbări majore la nivel administrativ. Ioan Varga a alcătuit o nouă echipă de conducere care să asigure toate condițiile necesare staff-ului tehnic.

„Marian Copilu și Ioan Ivașcu deja lucrează în club. Ei îl vor ajuta pe Pancu să aibă tot ce vrea și ce îi trebuie. Vor colabora foarte bine. Am făcut o echipă de forță cu ei doi, Iuliu Mureșan și Cadu. Cea mai bună conducere! Sunt cei mai buni și au demonstrat asta, cucerind cinci titluri. Alții se laudă și nu au nimic. De acum înainte se va vedea diferența. O să asigur tot ce e nevoie pentru a face din nou performanța cu care ne-am obișnuit. Mie nu îmi place să fiu pe locul 2 sau pe locul 3”, a adăugat Varga.

Daniel Pancu a fost instalat la CFR Cluj în luna noiembrie, perioadă în care echipa se afla în zona retrogradării. De la preluarea mandatului, tehnicianul a adunat 25 de meciuri, înregistrând 17 victorii, 4 rezultate de egalitate și 4 eșecuri. Sub comanda sa, formația a urcat pe poziția a treia a clasamentului, păstrând șanse matematice la câștigarea campionatului.