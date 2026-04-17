Înainte de etapa #4 din play-off-ul Superligii României, CFR Cluj se află pe locul 4 cu 31 de puncte. O victorie, o remiză și două eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Daniel Pancu.

Daniel Pancu și-a decis viitorul: ”I-a zis în față patronului. Și cu asta am spus tot”

S-a tot vehiculat în ultimul timp că Pancu ar pleca de la CFR Cluj la vară, indiferent de ce se va întâmpla cu echipa în play-off. Unul dintre cluburile care l-ar vrea pe Pancu ar fi chiar Rapid.

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a explicat că Pancu a avut o discuție chiar cu patronul Ioan Varga în care a indicat faptul că își dorește să continue cu gruparea din Ardeal.

”Am avut o discuție cu Pancu, e o persoană cu care mă înțeleg foarte bine. A zis foarte clar și în fața patronului că două milioane la sută vrea să rămână la CFR! Și cu asta spun tot!”, a spus Mureșan, pentru Pro TV și Sport.ro.

Daniel Pancu a bifat până acum la CFR 22 de apariții în toate competițiile și a înregistrat o medie de 2,09 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.