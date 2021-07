Iuliu Muresan e decis sa faca treaba la Dinamo! Care sunt jucatorii pe care vor "cainii" sa-i transfere

Noul Presedinte al clubului e pregatit de munca.

Situatia financiara si sportiva de la Dinamo este una cum nu a mai fost vreodata, la un nivel de extrem de jos, iar clubul era in faliment daca suporterii nu se organizau si nu reuseau sa stranga peste doua milioane de euro din carduri DDB si donatii.

Totusi, sezonul de Liga 1 este aproape de a incepe, iar formatia bucuresteana nu a reusit sa faca nici un transfer, avand si interdictie, din cauzau nui litigiu cu fostul fundas stanga, Isma Lopez, care a cerut sa i se plateasca toti cei 370.000 pe care urma sa-i primeasca in urma contractului.

Semnalele de la club sunt pozitive, iar interdictia ar putea fi ridicata cat de curand, urmand ca Iuliu Muresan sa treaca la treaba si sa anunte primele achizitii. Printre jucatorii care se afla in negocieri cu Dinamo sunt Andreas Calcan (ex Poli Iasi), Andrei Peteleu (ex UTA), Fabrice Olinga (ex Mouscron), Thierry Moutinho (ex Cordoba) sau Cristian Ponde (ex Grasshoppers).