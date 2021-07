"Imi este imposibil sa aud zilnic de la jucatori ca nu sunt platiti!" Uhrin a vorbit dupa plecarea de la Dinamo! Ce a spus fostul antrenor al 'cainilor'

Dusan Uhrin nu va mai fi antrenorul lui Dinamo.

Tehnicianul a mers la Cupa DDB, acolo unde si-a luat la revedere de la suporteri in stil mare. Fanii i-au scandat numele si l-au ridicat pe brate, pentru a-i multumi pentru tot ce a facut pentru club.

La final, Dusan Uhrin a vorbit despre suporteri si a explicat motivul din spatele deciziei de a pleca. Tototdata, acesta a spus ca spera ca situatia sa se rezolve, atat pentru fani, cat si pentru fotbalisti.

"Sunt fantastici, ca de fiecare data. Nu am avut noroc pentru ca am jucat fara ei o perioada lunga de timp. Sunt sigur ca stadionul va fi plin si le urez mult noroc. De asemenea, si lui Dinamo de a se salva din aceasta situatie, una foarte dificila pentru ei.

Situatia este una foarte dificila, iar acum nu mai pot sta pentru ca sunt prea multe probleme. Am sperat inainte, bineinteles, ca aceasta situatie nu va mai exista, cu jucatori care nu sunt platiti si care nu sunt multumiti de situatie.

Am crezut ca va fi mai bine, dar pana acum nimic nu s-a intamplat si am decis sa termin. Pentru mine este imposibil in fiecare zi sa aud de la jucatori ca nu sunt platiti, ca avem familii. Si eu am familie. Lumea care a spus despre jucatori ca nu au vrut sa se antreneze, nu este adevarat. S-au antrenat in mare parte cu mine, dar timp de trei zile au facut-o singuri, sub supravegherea staff-ului.

Este o perioada dificila pentru ca nu am jucat foarte multe amicale si nu au obisnuinta de a juca meciuri, dar sunt antrenati. Dinamo trebuie sa rezolve in primul rand problemele cu jucatorii.

Nu iti pot spune cine va fi in primul 11, pentru ca nu stiu. Da, sunt dezamagit din cauza acestei situatii. Imi place Dinamo si cred ca Dinamo nu merita asemenea probleme.

Fanii au sprijinit atat de mult clubul anul trecut, ceva increidbil. Sunt cel mai mare sponsor al clubului. Sper sa nu intre clubul in faliment", a spus Dusan Uhrin.