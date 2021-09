”Am avut jucători mai buni și decât Hagi”. Tinerii de la Dinamo, apărați după înfrângerea cu FCSB

Mihai Dobre, fost antrenor la Dinamo U19, îi apără pe tinerii care au fost promovați la prima echipă în acest debut de sezon, după ce clubul a primit o interdicție la transferuri. Tehnicianul face apel la răbdare, mai ales că, spune el, aceștia ar putea crește lângă jucătorii experimentați transferați recent, după ce ”câinii” au scăpat de interdicție.

”Noi tot timpul am avut jucători și mai buni decât Hagi”, spune, fără ezitare, antrenorul care pregătește acum grupa U17 din ”Ștefan cel Mare”.

„Le trebuie încredere mai multă, sunt copii buni, crescuți și în spiritul lui Dinamo. Toți au calități. Dar în situația în care e clubul e cam greu, le trebuie și jucători cu experiență. Eu i-am antrenat de mici și pe Ahmed Bani, și pe Borcea, Giafer, care a confirmat, dar e lipsa de experiență la el.

Un mixt de experiență cu dăruire, pregătire și tinerețe, ar face față. Cum a fost atunci când au promovat Cătălin Hîldan, Dumnezeu să-l ierte, Florentin Petre, pe lângă Lupescu, Lupu și alți jucători cu experiență, așa ar putea și ei să crească. Spirit au acești copii, de mici au fost crescuți în spiritul lui Dinamo și sunt trecuți prin presiune, prin finale.

Asta înseamnă să joace, să primească încredere. Noi tot timpul am avut jucători și mai buni decât Hagi. An de an ne-am bătut cu ei, dar Hagi și-a permis să-i bage, să joace. I-a scos pe piața, cum ar veni”, a spus Mihai Dobre, pentru www.sport.ro.

Deniz Giafer și Ionuț Amzar sunt tinerii jucătorii trimiși în teren de Dario Bonetti încă din primul minut al meciului cu FCSB.

Constantin Nica, Răzvan Popa, Gabriel Torje, Cosmin Matei, Plamen Iliev, Mirko Ivanovski, Cătălin Itu și Cătălin Țîră sunt jucătorii pe care Dinamo i-a transferat după ce interdicția la transferuri a fost ridicată.

Dinamo a ajuns pe locul 15, cu șase puncte, dar poate trece pe locul 12 în cazul unei victorii cu FC Botoșani.