Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin.

Istvan Kovacs, locul 4 în clasamentul arbitrilor făcut de IFFHS

Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4.

Pentru prima dată, arbitrul francez Turpin s-a impus în clasamentul anual înaintea câştigătorului de anul trecut, colegul său francez, François Letexier, şi a învingătorului din 2022 şi 2023, Szymon Marciniak.

Turpin a obţinut 65 de puncte, cu 10 mai multe decât Letexier şi Marciniak. El se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în 2020 și 7 în 2019).

Istvan Kovacs, locul 4, a adunat 54 de puncte. Top 10 dedicat arbitrilor din 2025 este completat de Michael Oliver, Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alireza Faghani, Maurizio Mariani şi Sandro Scharer.

2025, un an excelent pentru Istvan Kovacs

Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru Istvan Kovacs. Punctul culminant a fost finala Ligii Campionilor, câştigată cu 5-0 de PSG în faţa echipei Inter Milano, la Munchen, pe data de 31 mai. Atunci Istvan Kovacs a intrat în istorie.

Românul a devenit primul arbitru care a condus finalele tuturor celor 3 competiţii de club europene, după ce anterior a arbitrat ultimul act în Liga Europa (2024) şi în Conference League (2022).

La 41 de ani, Istvan Kovacs este un obişnuit al scenei europene. În actualul sezon al Ligii Campionilor, Kovacs a arbitrat confruntările Olympiakos – Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2, dar şi Liverpool – Real Madrid 1-0.

În Europa League, a condus la centru partida Celtic – AS Roma, scor 0-3. El a arbitrat şi partide din preliminariile Cupei Mondiale.

Pentru prestaţiile sale din acest an, Istvan Kovacs a fost nominalizat la titlul de cel mai bun arbitru al lumii de către IFFHS, însă în cele din urmă a ocupat locul 4 în top 10.



