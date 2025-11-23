Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit în Gruia

Fosta campioană a României a acumulat numeroase datorii, iar acum riscă să îl piardă pe Islam Slimani (37 de ani), fotbalistul algerian sosit în septembrie la echipă, care are un CV impresionant.



Presa africană anunță plecarea lui Islam Slimani de la CFR Cluj: "Nu a primit niciun salariu"

Fost jucător la Sporting Lisabona, Leicester, Lyon, Fenerbahce sau AS Monaco, Slimani a fost una dintre vedetele semnate de CFR Cluj în ultima fereastră de mercato, alături de Kurt Zouma și Marcus Coco. Algerianul a marcat până acum doar un gol în cele 7 meciuri în care a fost folosit.



Jurnaliștii de la Africa Foot susțin acum că Slimani se pregătește deja să plece de la CFR Cluj din cauza problemelor financiare ale clubului: "Slimani nu a primit niciun salariu de când a sosit la CFR Cluj. Trebuie să primească salariile pe ultimele trei luni: o situație îngrijorătoare pentru un fotbalist de calibrul său. Și nu e un caz izolat, mai mulți jucători sau angajați ai lui CFR fiind neplătiți de luni bune", notează sursa citată.