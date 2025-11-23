Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit în Gruia

Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit &icirc;n Gruia Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj are probleme financiare serioase în acest sezon, iar recent a fost amenințată inclusiv cu depunctarea.

TAGS:
CFR Clujislam slimani
Din articol

Fosta campioană a României a acumulat numeroase datorii, iar acum riscă să îl piardă pe Islam Slimani (37 de ani), fotbalistul algerian sosit în septembrie la echipă, care are un CV impresionant.

Presa africană anunță plecarea lui Islam Slimani de la CFR Cluj: "Nu a primit niciun salariu"

Fost jucător la Sporting Lisabona, Leicester, Lyon, Fenerbahce sau AS Monaco, Slimani a fost una dintre vedetele semnate de CFR Cluj în ultima fereastră de mercato, alături de Kurt Zouma și Marcus Coco. Algerianul a marcat până acum doar un gol în cele 7 meciuri în care a fost folosit.

Jurnaliștii de la Africa Foot susțin acum că Slimani se pregătește deja să plece de la CFR Cluj din cauza problemelor financiare ale clubului: "Slimani nu a primit niciun salariu de când a sosit la CFR Cluj. Trebuie să primească salariile pe ultimele trei luni: o situație îngrijorătoare pentru un fotbalist de calibrul său. Și nu e un caz izolat, mai mulți jucători sau angajați ai lui CFR fiind neplătiți de luni bune", notează sursa citată.

  • Chiar în ziua meciului CFR Cluj - Rapid, patronul Ioan Varga a susținut că a plătit anumite datorii pentru ca echipa lui să evite depunctarea. Suma s-ar fi ridicat la 1.340.000 de euro. DETALII AICI.
  • Slimani a semnat un contract cu CFR Cluj până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire.

Slimani își caută deja altă echipă: "Plecarea lui Slimani nu e numai probabilă, ci aproape inevitabilă"

Reprezentanții lui Islam Slimani ar fi început deja să îi caute o nouă echipă atacantului care a strâns peste 100 de meciuri la naționala Algeriei.

"Mai multe opțiuni pot apărea pentru Slimani în următoarele săptămâni. Reprezentanții săi evaluează cu atenție oportunitățile.

Deși CFR Cluj a achitat parțial anumite datorii, nu pare să se contureze o soluție durabilă pe termen scurt în ceea ce privește gestionarea crizei. Clubul din România trece printr-o perioadă neagră: tensiuni interne, instabilitate financiară și o nemulțumire generală în cadrul lotului.

În acest context, plecarea lui Slimani nu e numai probabilă, ci aproape inevitabilă. Singura soluție ar fi găsirea unei rezolvări rapide, ceea ce pare greu de imaginat azi", a mai scris Africa Foot.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este &rdquo;un terorist din Hezbollah&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: deschidere rapidă de scor
Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: deschidere rapidă de scor
Auxerre &ndash; Lyon se vede LIVE VIDEO: se joacă un meci tare pe terenul &rdquo;lanternei roșii&rdquo; din Ligue 1
Auxerre – Lyon se vede LIVE VIDEO: se joacă un meci tare pe terenul ”lanternei roșii” din Ligue 1
Rațiu, &icirc;nc&acirc;ntător &icirc;n Spania: rom&acirc;nul, omul meciului cu niște cifre excelente
Rațiu, încântător în Spania: românul, omul meciului cu niște cifre excelente
Fotbal &icirc;n mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: Am altă filosofie, așa am luat titlurile
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: &rdquo;Nu voiam golul ăsta!&rdquo;

Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: ”Nu voiam golul ăsta!”



Recomandarile redactiei
Rațiu, &icirc;nc&acirc;ntător &icirc;n Spania: rom&acirc;nul, omul meciului cu niște cifre excelente
Rațiu, încântător în Spania: românul, omul meciului cu niște cifre excelente
Final pentru Alex Băluță! Fostul jucător de la FCSB se &icirc;ndreaptă spre o nouă echipă
Final pentru Alex Băluță! Fostul jucător de la FCSB se îndreaptă spre o nouă echipă
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: Am altă filosofie, așa am luat titlurile
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile"
Fotbal &icirc;n mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2
Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: deschidere rapidă de scor
Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: deschidere rapidă de scor
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Islam Slimani, discurs incredibil după ce CFR a suferit o nouă &icirc;nfr&acirc;ngere: Putem lua titlul, fiecare meci e o finală!
Islam Slimani, discurs incredibil după ce CFR a suferit o nouă înfrângere: "Putem lua titlul, fiecare meci e o finală!"
Islam Slimani a lăudat trei jucători din Superliga: &rdquo;Pot avea cariere frumoase&rdquo;
Islam Slimani a lăudat trei jucători din Superliga: ”Pot avea cariere frumoase”
CITESTE SI
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

stirileprotv Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

stirileprotv Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!