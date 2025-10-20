Într-un contrast total cu situația din clasament, atacantul algerian Islam Slimani, 37 de ani, refuză să depună armele, insistând că lupta pentru campionat este departe de a fi încheiată.



Clujenii au părăsit Ploieștiul fără punct, după un gol marcat de Denis Radu în minutul 77, validat de camera VAR după minute bune de suspans. Eșecul o lasă pe CFR cu doar 13 puncte, la egalitate cu rivala FCSB, pe locul 13, o poziție neașteptată pentru o echipă cu pretenții la titlu.



Slimani sună adunarea în vestiar



În ciuda prestației slabe a echipei, veteranul Slimani a încercat să ridice moralul la finalul partidei. Întrebat dacă mai crede în șansele la titlu, algerianul a oferit un răspuns ferm.



"Da. Trebuie să jucăm fiecare meci ca o finală", a spus atacantul pentru Digisport.



Acesta a recunoscut că echipa trebuie să ofere mai mult pe teren și a explicat și de ce a ratat o ocazie importantă în minutul 40 al partidei. "Trebuie să facem mai mult. La ocazia mea, am crezut că a fost offside. Acesta este fotbalul. Trebuie să alergi, să muncești, să dai totul", a mai spus Slimani, care a admis că moralul scăzut este principala problemă a echipei: "Când îți lipsește încrederea, e complicat".

