Portarul camerunez este titular în echipa ”câinilor”.

Selecţionerul belgian al Camerunului, Marc Brys, a fost demis luni de Federaţia Cameruneză de Fotbal (Fecafoot), reunită în comitet de urgenţă, care l-a numit în locul său pe David Pagou, cu 20 de zile înainte de începerea Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) din Maroc.

Andre Onana, OUT! Devis Epassy devine noul titular al naționalei Camerunului la Cupa Africii

Noul selecționer Pagou a anunțat deja lotul pentru Cupa Africii: Andre Onana, titularul postului de portar la naționala Camerunului, nu a fost convocat, așa că sunt șanse mari ca titularul de la turneul final să fie Devis Epassy, goalkeeper-ul lui Dinamo.

Astfel, ”câinii” nu se vor putea baza pe portarul camerunez pentru următoarele meciuri din Superligă de după derby-ul cu FCSB.

Selecționerul Marc Brys, OUT cu 20 de zile înainte de debutul Cupei Africii pe Națiuni

În funcţie din aprilie 2024, Brys, în vârstă de 63 de ani, se afla într-un conflict deschis cu federaţia şi cu preşedintele acesteia, Samuel Eto'o, care tocmai a fost reales la conducerea instituţiei.

În cadrul acestei reuniuni, care a avut loc la Yaoundé, Federaţia a decis să mizeze pe un antrenor local, David Pagou, în vârstă de 56 de ani, care va fi asistat de Alexandre Belinga şi Martin Ntoungou.

Fecafoot a întocmit o listă cu unsprezece motive pentru a justifica demiterea lui Marc Brys, care, potrivit acesteia, are ca scop „instituirea unui climat senin în cadrul echipei pentru o pregătire şi o participare optime” la CAN, programată în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie 2026 în Maroc.

Demiterea lui Brys ar putea însă reaprinde tensiunile în cadrul instituţiilor fotbalului camerunez.

De la angajarea sa în aprilie 2024, mai multe conflicte au opus tehnicianul belgian şi federaţia.

Samuel Eto'o este președintele federației din Camerun

El a fost filmat în timp ce se certa în public cu un reprezentant al ministrului sportului şi cu fostul star al fotbalului camerunez Samuel Eto'o, actualul preşedinte al Fecafoot, informează news.ro.

O echipă de conducere concurentă fusese numită în mai 2024 de Samuel Eto'o şi condusă de Martin Ntoungou Mpile.

Conflictul s-a calmat la începutul lunii octombrie 2024, ministerul şi federaţia ajungând la un acord pentru a-l menţine pe Brys la conducerea echipei şi a-i alătura tehnicieni locali aleşi de federaţie.

La CAN, Camerun va înfrunta în grupa F Coasta de Fildeş, deţinătoarea titlului, Gabon şi Mozambic.

