Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Ion Oblemenco” joi seară, în cadrul etapei #4 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League. În jur de 22.000 de spectatori vor fi prezenți la mult așteptatul meci al oltenilor.
Cum a fost surprins Ștefan Baiaram cu două ore înainte de Craiova - Mainz
Ștefan Baiaram, cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost surprins inspectând gazonul cu două ore înainte de startul meciului din Conference League cu Mainz.
Foto: Corespondenți Pro TV
Baiaram are două meciuri în Conference League, 16 partide în Superliga (unde a înscris cinci goluri și a oferit două pase decisive) și șase apariții în preliminariile cupelor europene (unde are trei goluri).
Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45
Universitatea Craiova vine după victoria din campionat, scor 2-1, cu FC Argeș și după succesul din Conference League, 1-0 cu Rapid Vinea.
Oltenii se află pe locul 20 în clasamentul fazei ligii din Conference League, în timp ce în campionat sunt pe poziția a treia.
De cealaltă parte, Mainz se află pe poziția a treia din Conference League și au maximum de puncte din primele trei partide, ultima victorie fiind 2-1 cu Fiorentina.
Echipa lui Bo Henriksen se află pe locul 17 în Bundesliga și are doar șase puncte adunate din 11 etape și vine după remiza, 1-1 cu Hoffenheim.