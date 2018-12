Ionel Danciulescu a confirmat PLECAREA lui Tade! "A fost un baiat intelegator" Cum s-a facut rezilierea contractului

Dinamo nu a terminat cu rezilierile de contracte.

Gregory Tade nu a apucat sa joace nici macar un minut la Dinamo, iar echipa din Stefan cel Mare a anuntat ca fotbalistul si-a reziliat contractul.

Ionel Danciulescu a facut dezvaluirea la conferinta de presa dinaintea meciului cu Astra din campionat. Dinamovistii au ajuns la o intelegere cu Tade, iar acesta si-a reziliat contractul.

Gregory Tade s-a accidentat in meciul amical cu Chiajna. Fotbalistul a fost operat la genunchi.

"S-a ajuns la o intelegere cu Tade, a fost un baiat intelegator. Am vrut sa ne oferim o sansa unii altora, din pacate el s-a accidentat. I-a fost platita operatia, i-a fost platit salariul. Am considerat ca dureaza prea mult revenirea lui. El a inteles, ne-am strans mana si asta a fost", a spus Ionel Danciulescu in conferinta de presa dinaintea meciului cu Astra.