A jucat doar 45 de minute si s-a accidentat! Situatia incredibila a lui Gregory Tade

Gregory Tade a venit in aceasta toamna la Dinamo.

Atacantul francez al lui Dinamo, Gregory Tade, a fost supus unei interventii chirurgicale la menisc intr-un spital din Turcia, a scris clubul pe facebook. Doctorul a confirmat faptul ca operatia a fost incheiata cu succes, iar jucatorul poate reveni peste trei luni la antrenament.

Gregory Tade a fost adus liber de contract in aceasta toamna la Dinamo pentru a duce echipa in play-off, dar a jucat numai 45 de minute in meciul pierdut la limita cu Concordia Chiajna, 0-1. Francezul a mai evoluat in Liga 1 pentru CFR Cluj si FCSB.