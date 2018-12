"Bai, m-ati innebunit cu Tade asta! Luati-l acasa daca va e atat de drag!" Rednic s-a saturat de atacantul ivorian si face 2 transferuri: aduce un fost jucator de la FCSB

Rednic cauta cu disperare fotbalisti pentru Dinamo!

Acum vrea romani. Golgheterul Lituaniei, Antal e liber. Si fostul stelist, Radut poate ajunge la Dinamo. Pe Tade, Rednic l-a trimis in Turcia la control! Antal a fost golgheterul Romaniei in 2014, iar in ultimul sezon a dat 25 de goluri in Lituania.

"Sunt jucatori pe care ii cunosc si aici au jucat foarte bine! Ei au cerut sa revina in tara" a spus Rednic.

Fostul stelist, Tade e accidentat si n-a apucat sa debuteze la Dinamo. Rednic l-a trimis in Turcia la control.

"Noi pe Tade l-am cautat la inima, dar trebuia sa il cautam mai jos ca e fotbalist. Ba, m-ati omorat cu Tade asta pe cuvantul meu zici ca e Messi. Tade, Tade, va e drag de el, luati-l acasa!!!!" a mai spus Rednic.

Un alt golgheter al Romaniei, Danciulescu a revenit la Dinamo!

"Pe Danciulescu?! Pai avea bagajele facute. Nu vreau sa il aduc ca e frumos Eu il aduc ca am nevoie de el" a incheiat Rednic.