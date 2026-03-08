Universitatea Craiova, Rapid, U Cluj, Dinamo, CFR Cluj și FC Argeș sunt echipele care și-au asigurat prezența în primele 6 și vor avea posibilitatea de a se lupta la titlu în acest sezon.

Atanas Trică: "Dinamo este principala favorită la titlu"

Atanas Trică (21 de ani), atacantul Universității Cluj, este de părere că Dinamo este principala favorită la câștigarea titlului, chiar dacă echipa lui Zeljko Kopic a coborât momentan pe locul 4, după ce "U" a învins FCSB pe Arena Națională, scor 3-1.

"Pentru mine nu e surprinzătoare victoria contra lui FCSB. Suntem echipă de play-off, care se bate cu șanse reale la titlu. Se vede clar și din jocul echipei că suntem pe drumul cel bun.

Lupta la titlu? Greu, sunt echipe bune, se bat toate acolo sus. Nici Argeșul nu trebuie scos din calcul.

Nu mă sperie nimeni, însă sunt echipe foarte bune. Am auzit că multă lume spune de Craiova, dar pentru mine Dinamo. Craiova joacă un fotbal foarte frumos, doar că pentru mine Dinamo rămâne favorită la titlu", a spus Atanas Trică, după FCSB - U Cluj 3-1.

Dinamo va înfrunta CFR Cluj, în deplasare, luni, de la ora 20:00, în ultima etapă din sezonul regulat. În cazul unei victorii, "câinii" vor intra în play-off de pe locul 3.

Clasamentul din Superliga