La finalul meciului, fostul mare dinamovist Ioan Andone l-a taxat pe Kopic pentru unele decizii tactice pe care le-a luat în timpul meciului.



"Păcat (n.r. - că n-a câștigat Dinamo), dar trebuie să recunoaștem că Farul a făcut o repriză a doua bună. Dinamo trebuia să forțeze mai mult în prima repriză, când a avut controlul jocului, a dus multe mingi în careu. Dacă reușea un 2-0 (n.r. - până la pauză) cred că era mai simplu. Rezultatul e echitabil, pentru că Farul a controlat jocul în repriza secundă.



A încercat și cu doi atacanți (n.r. - Kopic). Nu poți să-l scoți pe Karamoko, să-l duci în bandă, joacă 4-4-2 dacă vrei să fii periculos... dar așa a gândit antrenorul și până acum antrenorul a făcut foarte bine. Cu doi atacanți altfel aveai șanse să ții mingea în atac.



Zicu, băiat deștept. A știut la pauză ce să regleze și până la urmă trebuie să fim mulțumiți cu un punct", a spus Ioan Andone după meci.

"Câinii", misiune dificilă în Bănie



Așadar, Dinamo a ratat șansa de a se apropia la două puncte de Universitatea Craiova înainte de meciul direct, dar urcă pe locul doi, la egalitate cu Rapid, FC Botoșani și FC Argeș.



Dintre cele patru, FC Botoșani are golaverajul superior, cu 20 de goluri marcate (cel mai bun atac din campionat) și zece primite.



În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa pe terenul liderului Universitatea Craiova, în timp ce Farul Constanța va juca acasă cu Unirea Slobozia.

