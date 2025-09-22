Milanov a fost cel care a deschis scorul în minutul opt, cu o lovitură de cap, după o centrare din corner a lui Danny Armstrong. Replica Farului a venit după pauză, prin Ramalho, care a restabilit egalitatea și, în același timp, scorul final.



Dinamo, egal cu Farul Constanța



Astfel, Dinamo a ratat șansa de a se apropia la două puncte de Universitatea Craiova înainte de meciul direct, dar urcă pe locul doi, la egalitate cu Rapid, FC Botoșani și FC Argeș.



Dintre cele patru, FC Botoșani are golaverajul superior, cu 20 de goluri marcate (cel mai bun atac din campionat) și zece primite.



În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa pe terenul liderului Universitatea Craiova, în timp ce Farul Constanța va juca acasă cu Unirea Slobozia.



Dinamo - Farul 1-1 | Echipele de start: