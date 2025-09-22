Rezultatele modeste de pe plan intern i-au adus critici lui Elias Charalambous, antrenorul principal de la FCSB, pe care Mihai Stoica l-a apărat cu o postare pe pagina sa de Facebook.



Enervat de faptul că cipriotul este comparat cu Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, oficialul campioanei a scos rezultatele din meciurile directe cu cei doi antrenori pe bancă.



MM Stoica o ironizează pe Dinamo



Statistica este net în favoarea lui FCSB, care are cinci victorii în șase partide.



„Rezultate directe FCSB vs Dinamo de când Dinamo are antrenor și FCSB n-are :

* 6 meciuri

* victorii : 5 FCSB - 1 Dinamo

* goluri marcate : 16 FCSB - 7 Dinamo

Despre trofee și participări europene, cu altă ocazie”, a scris MM Stoica, pe Facebook.



Adversara FCSB-ului din Europa League e pe val



Go Ahead Eagles, prima adversară a lui FCSB din grupa unică Europa League, este într-o formă foarte bună în Eredivisie.



Duminică, în ultima etapă de campionat, a trecut în deplasare de PEC Zwolle, scor 2-0.



Beneficiind de eliminarea adversarului Jamiro Monteiro încă din minutul 2, trupa din Deventer s-a impus după golurile lui Milan Smit, care a semnat o dublă pe final, în minutele 80 și 90+6.

