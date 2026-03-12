„Câinii” lui Kopic au ajuns la a treia înfrângere consecutivă în Superliga, după înfrângerea 0-2 cu CFR Cluj din ultima rundă a sezonului regulat.

Dinamo va debuta în play-off cu un derby împotriva lui Rapid, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:00.

Ioan Andone a găsit problema lui Dinamo

„Fălcosul” a fost întrebat despre forma slabă pe care o traversează formația antrenată de Zeljko Kopic și care ar fi probleme din cauza căreia Dinamo nu mai seamănă cu echipa de turul sezonului regulat.

Ioan Andone a explicat că formația bucureșteană ar avea nevoie de un atacant de meserie, iar pe lângă acest aspect, fostul antrenor și jucător de la Dinamo a criticat jocul previzibil al lui Eddy Gnahore.

„Singurul lucru care îi lipsește lui Dinamo e jocul perpendicular. Ei domină prin posesie. E bine asta la Kopic. Îi lipsește un vârf de meserie, chiar dac îmi place tare mult de Karamoko.

Gnahore joacă 8 din 10 pase înapoi. Băi, băiatule, fotbalul se joacă înainte! Nu poți să nu aduci mingea în careul advers.

Se vede că are o filosofie bună Kopic. Trebuie să aibă joc perpendicular și să creeze ocazii la poarta adversă”, a spus Ioan Andone, conform digisport.ro.

Mijlocașul francez a ajuns în ianuarie 2024 la Dinamo, liber de contract după experiența în Italia la Ascoli și a avut evoluții apreciate în tricoul roș-albilor.

Eddy Gnahore are un gol și două pase decisive în 32 de meciuri jucate pentru echipa lui Zeljko Kopic în acest sezon.