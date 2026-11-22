„Noi am făcut un meci slab. Petrolul a meritat ce a obținut, a avut un plan bine făcut. Au fost mai motivați. În anumite momente i-am văzut disperați, era un jucător care cerea alifie de aia ca să poată să respire, în timp ce ai noștri erau relaxați, nu aveau o problemă” , a spus Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik .

Formația din Ploiești a reușit astfel a doua victorie în fața lui Dinamo în acest sezon. Oficialul dinamovist nu și-a menajat fotbaliștii, criticându-i pentru atitudinea arătată pe teren.

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Replica pentru Nuno Campos

După meci, Nuno Campos s-a arătat deranjat de modul în care a fost organizată partida și de faptul că Dinamo a fost nevoită să joace pe teren propriu la Slobozia. În replică, Nicolescu a precizat că planul deplasării în ziua meciului a aparținut exclusiv băncii tehnice, nu conducerii clubului.

„Apropo de cum se face deplasarea, a fost o decizie 100% a staff-ului. Am vorbit cu team-managerul și mi-a spus că ei au luat în calcul să nu facă deplasarea direct, ci dimineața după activare. Dar de declarația lui Nuno nu știu ce să zic, o să o lămurim. Trebuie să văd exact dacă e un mesaj împotriva conducerii”, a explicat președintele lui Dinamo.

Nicolescu a adăugat că îl consideră în continuare pe Nuno Campos un tehnician echilibrat, al cărui principal obiectiv este unitatea vestiarului, și a subliniat că va purta o discuție directă cu acesta pentru a clarifica situația.