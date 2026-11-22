UEFA l-a desemnat pe românul Istvan Kovacs să conducă partida dintre Manchester City și Napoli, din etapa a cincea a fazei principale a competiției.

Istvan Kovacs, delegat de UEFA să arbitreze Man City - Napoli

Meciul se va disputa marți, 24 noiembrie, de la ora 22:00, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Olandezul Dennis Higler va face parte din brigada de arbitraj, în rolul de asistent VAR.

Înaintea partidei de pe Etihad Stadium, Manchester City ocupă locul al șaptelea în clasamentul grupei unice, cu nouă puncte după primele patru etape. De cealaltă parte, Napoli se află pe poziția a 27-a, cu doar trei puncte.