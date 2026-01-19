OFICIAL Transfer la Dinamo! Noul jucător a făcut pereche cu un star din America

Transfer la Dinamo! Noul jucător a făcut pereche cu un star din America Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Continuă achizițiile în Ștefan cel Mare.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiJonathan StarkJo MorantStefan Grasu
Din articol

În căutarea gloriei din alte vremuri, Dinamo se întărește serios în această iarnă.

Ultimul venit este Jonathan Stark, un american care a făcut pereche cu Jo Morant, starul din NBA de la Memphis Grizzlies.

Jonathan Stark la Dinamo

”Dacă tot așteptăm Doomsday, Dinamo se întărește cu un veritabil Avenger! Bun venit, Jonathan Stark!

Conducătorul de joc născut în Tennessee 🇺🇸 devine așadar cel mai nou dinamovist. Jonathan a absolvit universitatea Murray State unde a făcut un duo de senzație cu Ja Morant, urmând ca mai apoi să reprezinte Iowa Wolves în G League.

Aventura europeană a debutat în Germania la Giessen și a continuat cu Alba Fehervar 🇭🇺, Orleans 🇫🇷 și Aris BC 🇬🇷. Cel mai recent, acesta a reprezentat Ehime Orange Vikings în Japonia cu o linie statistică de 14.7 puncte, 4.1 pase decisive și 3.5 recuperări pe meci în 12 partide.

Let's Go! 😎”, a postat pagina CS Dinamo Baschet.

VIDEO Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
ULTIMELE STIRI
Necazul Barcelonei, ”boost” pentru Arbeloa! Eșec nemeritat al catalanilor
Necazul Barcelonei, ”boost” pentru Arbeloa! Eșec nemeritat al catalanilor
MM Stoica, reacție furibundă după reluarea campionatului: „Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire”
MM Stoica, reacție furibundă după reluarea campionatului: „Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire”
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!
Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!
După două ore, Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la Australian Open 2026
După două ore, Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la Australian Open 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma



Recomandarile redactiei
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!
Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Răzvan Lucescu e rege în Grecia! PAOK s-a așezat pe fotoliul de lider după o victorie la scor
Răzvan Lucescu e rege în Grecia! PAOK s-a așezat pe fotoliul de lider după o victorie la scor
Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
„Atunci o sun pe mama” Ștefan Grasu explică la Poveștile Sport.ro cum îl ajută Nicoleta Grasu în cariera de baschetbalist
„Atunci o sun pe mama” Ștefan Grasu explică la Poveștile Sport.ro cum îl ajută Nicoleta Grasu în cariera de baschetbalist
„Te trezești într-o altă lume” Tranziția dură de la juniori la seniori, explicată de Ștefan Grasu la Poveștile Sport.ro
„Te trezești într-o altă lume” Tranziția dură de la juniori la seniori, explicată de Ștefan Grasu la Poveștile Sport.ro
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!