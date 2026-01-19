Ultimul venit este Jonathan Stark , un american care a făcut pereche cu Jo Morant , starul din NBA de la Memphis Grizzlies.

În căutarea gloriei din alte vremuri, Dinamo se întărește serios în această iarnă.

”Dacă tot așteptăm Doomsday, Dinamo se întărește cu un veritabil Avenger! Bun venit, Jonathan Stark!

Conducătorul de joc născut în Tennessee 🇺🇸 devine așadar cel mai nou dinamovist. Jonathan a absolvit universitatea Murray State unde a făcut un duo de senzație cu Ja Morant, urmând ca mai apoi să reprezinte Iowa Wolves în G League.

Aventura europeană a debutat în Germania la Giessen și a continuat cu Alba Fehervar 🇭🇺, Orleans 🇫🇷 și Aris BC 🇬🇷. Cel mai recent, acesta a reprezentat Ehime Orange Vikings în Japonia cu o linie statistică de 14.7 puncte, 4.1 pase decisive și 3.5 recuperări pe meci în 12 partide.

Let's Go! 😎”, a postat pagina CS Dinamo Baschet.

