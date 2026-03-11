Calendarul pentru faza play-off-ului/play-out-ului a suferit nu mai puțin de patru modificări, iar acest fapt i-a deranjat pe reprezentații cluburilor din Superliga.

Secretarul general al LPF a explicat motivul din spatele modificărilor

Justin Ștefan a fost întrebat despre această încurcătură creată după încheierea sezonului regulat.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat aceste modificări de program într-un timp foarte scurt sunt legate de cererea lui Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia.

Selecționerul României a cerut decalarea etapei a doua din play-off/play-out pentru a-i avea mai rapid la dispoziție pe jucătorii selecționați în națională.

„Aceste modificări sunt un rezultat al rugăminților venite dinspre FRF. Domnul Mircea Lucescu a avut anumite solicitări transmise conducerii Federației, care a redirecționat către Ligă, de o ușoară devansare a unor meciuri pentru a avea la dispoziție mai repede jucătorii din campionatul național (n.r. - pentru barajul cu Turcia).

Acum e clar că speranța noastră e să fie cât mai mulți titulari din campionat. Ca atare, am răspuns rugăminților celor de la Federație, e clar că ne dorim să le acordăm tot suportul nostru. De aici aceste permutări, au mai apărut anumite probleme și cu meciul de la Cluj, cu «Ziua Maghiarilor de pretutindeni».

A doua etapă e definită 95%, în această dimineață am mai avut ceva discuții. Sunt două probleme: cea de la Cluj și problema cu Arena Națională, unde se joacă de pe o zi pe altă, ceea ce până acum nu s-a mai întâmplat.

Sunt discuții cu deținătorul stadionului, sunt discuții și cu cei de la Cluj și vedem dacă putem să mai facem ceva. Ar fi extraordinar că Primăria Capitalei să poată face o excepție.

Meciul de la Cluj cred că rămâne duminică. E încurcătură cu etapa următoare, dacă tot faci permutări vor apărea nemulțumiri din această zonă: «Eu am o zi în plus, eu am o zi în minus». E clar că atunci când apar astfel de situații speciale vor fi întotdeauna nemulțumiți, ca și atunci când ai etape următoare. E clar că vor fi unii nefavorizați.

Eu cred că majoritatea celor implicați în competiție au acceptat acest compromis la cererea Federației Române de Fotbal, ca atare va exista o soluție definitivă. Eu zic că se vor găsi soluții și nu cred că există un impediment atât de mare în povestea asta”, a declarat Ștefan, conform GSP.ro.

Programul primei runde din Superliga după ultima modificare

Vineri, 13 martie

17:30: UTA - Hermannstadt

20:30: Universitatea Craiova - FC Argeș

Sâmbătă, 14 martie

18:15: Oțelul - Csikszereda

21:00: Rapid - Dinamo

Duminică, 15 martie

15:00: Farul - Petrolul

20:30: FCSB - Metaloglobus

Luni, 16 martie