CS Dinamo, clubul de fotbal din Liga 2, a anunțat că derby-ul cu Steaua din play-out-ul Ligii de Tineret se va disputa duminică, de la ora 12:00, în Ștefan cel Mare, pe terenul ”Piți Varga”.

”LIGA DE TINERET. CS Dinamo vs Steaua pe "Piți Varga"

Echipa de juniori sub 18 ani din cadrul Academiei CS Dinamo va juca în Liga de Tineret cu Steaua, în etapa a șaptea de play-out.

Duelul cu Steaua a fost programat duminică, la ora 12:00, pe terenul "Piți Varga" din Complexul Sportiv Dinamo.

Dinamoviștii pregătiți de Ionuț Voicu ocupă locul 3 în play-out, cu 19 puncte, Steaua fiind pe 4, două puncte mai puțin.

Politehnica Iași, FC Botoșani, CS Dinamo, Steaua, Concordia Chiajna, FC Voluntari, Sport Team și LPS Buzău, în ordinea locurilor ocupate în clasament, fac parte din seria de est în play-out”, a precizat pagina CS Dinamo Fotbal.

Fotbalistul cu două meciuri și un trofeu de campion la FCSB a debutat perfect ca antrenor la CS Dinamo!

După plecarea antrenorului principal Florin Bratu la Metaloglobus, noul staff tehnic al lui CS Dinamo din Liga 2 a debutat oficial în week-end-ul trecut.

A fost un debut perfect pentru antrenorii Boris Keca, Florin Matache și Andrei Neagu: 4-1 cu CSC Șelimbăr în etapa cu numărul 20 din divizia secundă.

Noul principal, fostul secund Boris Keca, este un fotbalist bosniac stabilit de decenii în România, unde a evoluat pentru FC Național, FC Brașov, FCSB (pe atunci, în 2005, încă Steaua), Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș sau Concordia Chiajna.

La actuala FCSB, Keca a jucat doar două partide oficiale (1-0 cu U Craiova în campionat și 2-3 cu Dinamo în Supercupă), dar a câștigat trofeul de campion în Divizia A, sezonul 2004-2005.

Florin Matache este ”Eroul de la Liberec”, portarul care a jucat cu Dinamo în minunea europeană cu Slovan Liberec, în timp ce Andrei Neagu este preparatorul fizic al echipei.