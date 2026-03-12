Echipa pregătită de Costel Gâlcă primește vizita formației dirijate de Zeljko Kopic sâmbătă seară, de la ora 21:00, în derby-ul primei etape din play-off-ul Superligii României.

Rapid a încheiat sezonul regulat pe poziția secundă, cu 56 de puncte, în timp ce Dinamo a terminat prima parte a campionatului cu 52 de puncte, pe locul 5.

Rapid - Dinamo va avea loc în Giulești. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cine arbitrează Rapid - Dinamo. Derby-ul e sâmbătă, de la 21:00

Din informațiile Sport.ro și Pro TV, Istvan Kovacs va arbitra Rapid - Dinamo.

El a mai arbitrat-o pe Rapid de trei ori în sezonul regulat al actualei stagiuni: 1-1 vs. CFR Cluj (etapa #2), 2-2 vs. FCSB (etapa #6) și 1-2 vs. FCSB (etapa #21).

Pe Dinamo, Istvan Kovacs a arbitrat-o într-un singur meci, cel cu Universitatea Craiova din runda #26, încheiat la egalitate, scor 1-1.

EXCLUSIV OUT! S-a accidentat și ratează derby-ul Rapid - Dinamo

Zeljko Kopic are mari bătăi de cap înainte de derby-ul cu rivala din Giulești. Pe lângă cei trei jucători care sigur vor lipsi în această partidă (Andrei Mărginean, Mamoudou Karamoko și George Pușcaș), Dinamo nu se poate baza nici pe Kennedy Boateng (29 de ani).

Fundașul togolez, titular incontestabil în centrul defensivei dinamoviste, a suferit o accidentare în ultimul meci cu CFR Cluj (0-2), la gamba stângă, iar în cursul zilei de miercuri va efectua un RMN pentru a vedea exact cât va lipsi.

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Boateng nu va fi, în mod sigur, disponibil pentru meciul cu Rapid, astfel că, cel mai probabil, cuplul de fundași centrali va fi format din Nikita Stoinov și Matteo Duțu.