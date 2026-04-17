Oțelul Galați și-a adjudecat cele trei puncte în runda a cincea din play-out-ul SuperLigii, grație reușitei semnate de Ciobanu în minutul 18, din lovitură de pedeapsă. Meciul a fost unul plin de nervozitate, formația arădeană încheind confruntarea în nouă oameni, ca urmare a eliminărilor suferite de Pospelov (16) și Alomerovic (90+3).

Momentul care a schimbat cursul jocului s-a petrecut în startul meciului. „Centralul” Cristian Moldoveanu a dictat penalty și i-a arătat cartonașul roșu direct fundașului Dmytro Pospelov pentru un presupus henț, decizie validată după consultarea monitorului VAR.

La finalul partidei, apărătorul ucrainean a contestat vehement judecata arbitrului, explicând că faza a plecat de la o decizie eronată la o lovitură de colț.

„Nici acum nu înțeleg. Arbitrul nu mi-a zis nimic. Prima dată a fost corner, nu știu de ce. A fost capul lui Zivulic și a dat corner. Toată echipa lor s-a retras în apărare. Apoi a dat penalty. Nu înțeleg de ce. Prima atingere a lui Patrick e cu pieptul, apoi mingea îmi lovește mâna, dar mâna a fost în poziție naturală. L-am întrebat de ce mi-a dat roșu și a dictat penalty. Nu mi-a răspuns nimic”, a transmis jucătorul de la UTA.

Acuzații frontale la adresa centralului

Mai mult, fotbalistul a sugerat că deciziile lui Moldoveanu au viciat deznodământul confruntării de la Galați.

„Mai bine întrebați-l pe arbitru de ce a luat această decizie și a omorât meciul. Apoi ați văzut multe episoade în care nu sunt sigur că a avut dreptate. După acest penalty au fost multe alte decizii pe care nu le înțeleg. Nu știu dacă a fost ceva împotriva UTA-ei. Toată lumea poate face greșeli, dar au fost multe greșeli. Acum nu vorbim de fotbal, ci despre deciziile arbitrului. Nu e normal”, a mai spus Pospelov la interviurile de la marginea terenului.

În urma acestei înfrângeri, UTA rămâne cu 31 de puncte. În cazul în care FCSB se va impune în deplasarea contra Farului, campioana en-titre va urca pe prima poziție, la două puncte distanță. Pentru următorul meci de pe teren propriu, pe care arădenii îl vor disputa chiar împotriva constănțenilor, staff-ul tehnic nu se va putea baza pe suspendații Pospelov și Alomerovic.