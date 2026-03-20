După un start modest în play-out, un egal cu Metaloglobus, scor 0-0, FCSB caută prima victorie. În cazul unei victorii împotriva arădenilor, roș-albaștrii vor reveni în vârful clasamentului.

Cum arată echipa de start în meciul cu UTA Arad

Mirel Rădoi mizează pe un atac de națională împotriva celor de la UTA. Miculescu și Bîrligea, atacanții convocați și de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, fac din nou cuplu în compartimentul ofensiv al roș-albaștrilor.

Antrenorul a pregătit și o surpriză pentru meciul cu UTA Arad. Joao Paulo se va afla în flancul stâng al apărării în locul lui Risto Radunovic, care a fost trecut pe banca de rezerve. În centrul defensivei se vor afla Duarte și Dawa, iar în partea dreaptă, apărarea va fi asigurată de Crețu.

Mijlocul terenului va fi ocupat de Cissotti, Lixandru, Olaru și Tănase, iar în poartă se va afla din nou Ștefan Târnovanu.

Echipele de start în FCSB - UTA Arad

FCSB: Popa - Crețu, Duarte, Dawa, Paulo - Cisotti, Lixandru, Olaru - Tănase - Miculescu, Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Zima, Kiki, Popescu, Pantea, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa

UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, Roman, Tzionis – Coman

Rezerve: Tordai, Iacob, Stolnik, Padula, Hrezdac, Odada, Mihai, Țăroi, Ciubăcan