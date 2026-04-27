Întrebarea care l-a blocat pe Coelho: „Cât timp sunt eu aici...“

Acum, când avem mai puțin de o lună din această campanie, formația din Bănie are cinci meciuri de totul sau nimic. Patru vor fi în play-off, cu Dinamo (acasă), CFR Cluj (deplasare), U Cluj (acasă) și Rapid (deplasare), iar una în finala Cupei României, pe 13 mai, cu Universitatea Cluj, la Sibiu.

Având în vedere importanța momentului, Filipe Coelho (45 de ani) a realizat că, deocamdată, principalul obiectiv va fi să-și țină elevii cu picioarele pe pământ. Motiv pentru care nici n-a vrut să vorbească despre posibila câștigare a titlului, la interviul de după victoria cu FC Argeș (1-0).

„Am încercat să <<ucidem>> meciul din prima repriză. FC Argeș e foarte puternică pe benzi, la cornere, la fazele fixe. Am încercat să evităm riscurile inutile. Ne-am descurcat foarte bine în prima repriză. Am suferit puțin în partea a doua. După cum am mai spus, toate echipele sunt bune. De aceea, sunt fericit pentru victorie, dar trebuie să rămânem echilibrați. Trebuie să recuperăm jucătorii și să-i pregătim pentru următorul joc, în mod optim. Am jucat ce trebuia aici, uneori e nevoie să duci o luptă pe teren și asta am făcut acum. Mai sunt 12 puncte puse în joc și e mult până departe. Acum, ne gândim doar la meciul cu Dinamo. Obiectivul e să câștigăm acest meci. Atât. Cât timp sunt eu aici, voi fi preocupat doar de meciul următor. Doar așa ne putem păstra concentrarea. Trebuie să analizăm bine Dinamo. Dar acum e timpul să ne odihnim, iar de mâine ne vom ocupa de meciul cu Dinamo“, a spus tehnicianul portughez al oltenilor.