Întrebarea care l-a blocat pe Coelho: „Cât timp sunt eu aici...“

Antrenorul liderului din play-off nici nu vrea să audă de titlu, când mai sunt patru etape.

Universitatea Craiova visează la event, la 35 de ani după ce echipa antrenată de Sorin Cârțu câștiga titlul și cupa, la capătul sezonului 1990-1991.

Acum, când avem mai puțin de o lună din această campanie, formația din Bănie are cinci meciuri de totul sau nimic. Patru vor fi în play-off, cu Dinamo (acasă), CFR Cluj (deplasare), U Cluj (acasă) și Rapid (deplasare), iar una în finala Cupei României, pe 13 mai, cu Universitatea Cluj, la Sibiu.

FC Argeș - Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a 6-a din play-off

Având în vedere importanța momentului, Filipe Coelho (45 de ani) a realizat că, deocamdată, principalul obiectiv va fi să-și țină elevii cu picioarele pe pământ. Motiv pentru care nici n-a vrut să vorbească despre posibila câștigare a titlului, la interviul de după victoria cu FC Argeș (1-0).

Am încercat să <<ucidem>> meciul din prima repriză. FC Argeș e foarte puternică pe benzi, la cornere, la fazele fixe. Am încercat să evităm riscurile inutile. Ne-am descurcat foarte bine în prima repriză. Am suferit puțin în partea a doua. După cum am mai spus, toate echipele sunt bune. De aceea, sunt fericit pentru victorie, dar trebuie să rămânem echilibrați. Trebuie să recuperăm jucătorii și să-i pregătim pentru următorul joc, în mod optim. Am jucat ce trebuia aici, uneori e nevoie să duci o luptă pe teren și asta am făcut acum. Mai sunt 12 puncte puse în joc și e mult până departe. Acum, ne gândim doar la meciul cu Dinamo. Obiectivul e să câștigăm acest meci. Atât. Cât timp sunt eu aici, voi fi preocupat doar de meciul următor. Doar așa ne putem păstra concentrarea. Trebuie să analizăm bine Dinamo. Dar acum e timpul să ne odihnim, iar de mâine ne vom ocupa de meciul cu Dinamo“, a spus tehnicianul portughez al oltenilor.

