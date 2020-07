Gigi Becali a sunat ADUNAREA! Patronul FCSB si-a chemat starurile din vacanta. Cand revin la antrenamente 

Gigi Becali le-a dat liber celor mai importanti jucatori ai sai dupa finala Cupei Romaniei.

Patronul FCSB i-a scutit pe Florin Tanase, Florinel Coman, Dennis Man, Ovidiu Popescu si Valentin Cretu de la antrenamente dupa finala Cupei Romaniei, pentru o saptamana.

Dupa decizia de a le da liber 'perlelor' sale pentru o saptamana, Becali a fost criticat ca dupa ce si-a indeplinit obiectivul, calificarea in cupele europene, nu se mai implica in campionat si ar urma sa trimita juniorii in meciul restant cu CFR Cluj.

La aproape o saptamana de la finala Cupei, patronul ros-albastrilor a sunat adunarea, astfel ca cei 5 jucatori se intorc la antrenamente. Conform Antena Sport, fotbalistii vor reveni din vacanta miercuri, 29 iulie.

Meciul cu CFR Cluj ar trebui sa se joace pe 31 iulie, dupa ce meciul a fost suspendat initial din cauza depistarii unui caz de Covid-19 in tabara echipei lui Dan Petrescu. Fotbalistii lui FCSB lasati in vacanta de Becali nu ar putea evolua in 'primul 11' al lui Petrea, insa ar putea intra pe parcursul partidei.