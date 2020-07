"Nu l-am adus la echipa sa dea gol din 11 metri!" Gigi Becali il avertizeaza pe Adi Petre: "Schimbam foaia!" Patronul FCSB il contrazice pe Toni Petrea

Gigi Becali este in continuare nemultumit de jocul atacantului Adrian Petre.

Schimbat la pauza pentru a treia partida consecutiva, Adrian Petre continua sa aibe probleme de adaptare la FCSB.

Antrenorul Toni Petrea a motivat inlocuirea pe motivul oboselii, insa Gigi Becali spune ca jocul slab al atacantului a fost adevaratul motiv al schimbarii. Petre a fost nemultumit de schimbare, iar Gigi Becali avertizeaza: "Schimb foaia! Disciplina o sa fie cuvantul de ordine!"

"Sa comenteze fiecare ce vrea de Petre, dar daca el a fost scos de pe teren dupa primele 45 de minute, atunci inseamna cu nu a jucat bine. Care este problema lui? Nu l-am adus la echipa sa dea gol din 11 metri. Din sezonul urmator am zis ca schimb foaia cu toti jucatorii, nu conteaza numele, iar disciplina o sa fie cuvantul de ordine", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Toni Petrea: "Petre a avut o evolutie buna, dar l-am simtit obosit!"

Antrenorul FCSB-ului l-a schimbat pe atacant la pauza meciului cu Gaz Metan de teama unei eventuale accidentari:

"Trei schimbari, pentru ca cei doi juniori au facut risipa mare de efort si s-au cam sufocat, se vede ca nu sunt la nivelul jucatorilor care au evoluat meci de meci. Cu Adi la fel, si la meciul din Cupa a facut o risipa de efort destul de mare. Azi a avut o evolutie buna, dar l-am simtit cam obosit si am zis sa nu riscam vreo accidentare. Noi discutam cu toti jucatorii, am avut discutii cu Petre si cautam cea mai buna pozitie pentru el in teren. Morutan este un jucator bun, cu valoare. Sper sa fie de acum incolo cat mai multe victorii", spunea Toni Petrea la finalul partidei.