Interviu EXCLUSIV! / Emeric Ienei: "CSA Steaua si FCSB s-ar completa perfect!"

Emeric Ienei (81 ani), poate cel mai important antrenor din istoria Stelei, castigator a 8 titluri de campion (3 ca jucator, 5 ca antrenor), a 7 Cupe ale Romaniei (4 ca jucator, 3 ca antrenor) si a Cupei Campionilor Europeni in 1986, spune ca nu a luat partea nici CSA Steaua si nici FCSB in chestiunea marcii, pentru ca inca spera la o impacare.

Cum vi s-a parut turul de campionat din Liga 1?

Am asteptat cu mult mai mult decat ce ne-au dat echipele care participa. Dorinta a existat, putinta nu a prea fost, calitatea nu a fost la nivelul dorit de noi. Nu am remarcat nicio echipa, niciun jucator si niciun antrenor in mod special. Am vazut mai multi jucatori tineri, cu calitati frumoase, dar care incearca sa se acomodeze cu prima divizie.

A ajutat si Regula U21?

Este buna acea regula U21, dar o sa va spun ceva. Un antrenor este incapabil sau fraier, daca e fortat de o regula sa promoveze un jucator cu potential. Nu stiu daca lipsa juniorilor de valoare, nivelul lor de pregatire sau acomodarea lor e problema. In ultimii ani, eu am analizat de multe ori cum se promoveaza juniorii. Cred ca asta e o problema: cine, pe cine si cum promoveaza. Nu promovam la timp, nu promovam pe cine trebuie... Insa, trebuie sa facem tot ce putem ca sa promovam tineri, pentru ca ei vin cu alt entuziasm, cu o alta prospetime, cu o alta placere de a juca, cu o alta mentalitate. Exista multi tineri talentati, dar le trebuie o scena pe care sa-si arate talentul si ambitia. Mi-a placut si nationala de tineret, ii felicit pentru calificare. Performanta lor e dovada ca se incearca o schimbare in bine.

E vreun club favorit sa castige titlul in acest sezon?

Nu cred. La fel ca anii trecuti, senzatia e ca parca mai mult pierd unii campionatul decat sa castige altii. Favorite par CFR Cluj, FCSB, Craiova si Viitorul. Clubul lui Gica Hagi chiar are o strategie pe care o urmeaza de cativa ani si a promovat multi jucatori tineri. Au riscat si au reusit, in oarecare masura, sa propuna jucatori tineri si valorosi. Eu am mai discutat cu Gica Hagi si i-am spus ca nu este suficient ce a realizat in campionatul nostru, trebuie sa faca mai mult si in cupele europene. Imi place si Craiova foarte mult, are potential.

Se vorbeste despre crearea European Super League, in care ar urma sa participe cele mai bune 16 cluburi din Champions League. Cum priviti aceasta chestiune, din postura unui antrenor care a castigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipa din Estul Europei?

Poate ca ar fi mai spectaculoasa o asemenea competitie, dar fotbalul nu e doar o afacere. Nu e un sport inventat, in primul rand, doar ca sa se castige bani. Trebuie ca echipele mai mici, din tari mai mici, sa poata fi ajutate. Cred ca actualul format avantajeaza pe toata lumea.

Va e dor de fotbal, de cantonamente, de meciuri, de program incarcat, de tensiune?

Sigur ca da, dar nu mai pot sa particip, la varsta mea, la asa ceva. Locuiesc la Oradea si urmaresc atent meciurile la televizor, nu scap partidele mai importante. Nu numai din campionatul nostru, ci si din celelelate competitii, meciurile echipelor nationale... Din pacate, pe stadion nu am mai fost, pentru ca in orasul meu exista doar o echipa de divizia a treia sau a patra, luceafarul joaca la 10 km de oras. Iar cand am venit la Bucuresti, nu s-au jucat meciuri si nu am avut ce vedea.

V-ati pozitionat fata de scindarea CSA Steaua - FCSB?

Mi-a parut rau ca suflarea stelista s-a impartit efectiv in doua si ca cele doua cluburi nu s-au inteles, ca echipa Stelei sa ramana una redutabila, asa cum a fost candva. Nu e bine. Eu sunt pentru amandoua echipele, sa stiti. Insa, as vrea sa vad la CSA Steaua o selectie mai buna de jucatori tineri. Iar dincoace, la FCSB, exista cativa jucatori tineri, talentati, dar nu este suficient. Cred ca cele doua cluburi s-ar completa perfect - lot, suporteri, buget, marca, performante, palmares...