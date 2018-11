Dica n-a mai putut rabda: "E incredibil ce se intampla! Ne iau la misto!" Antrenorul FCSB a rabufnit dupa meciul cu Astra

FCSB a reusit sa castige in fata Astrei cu 1-0.

Ambele echipe au avut insa probleme din cauza gazonului de pe Arena Nationala.

Dupa meci, Nicolae Dica nu s-a mai putut abtine si a rabufnit, criticand dur felul in care este tratata problema gazonului si spunand ca nu se asteapta ca lucrurile sa se schimbe inainte de derby-ul cu Dinamo.

"Cred ca cei care se ocupa de aceasta arena ne iau la misto. Am stat o luna la Voluntari, am jucat un meci aici si acum arata asa... E incredibil ce se intampla. Sper sa fie mai bun la meciul cu Dinamo, dar la cum a aratat in seara asta...", a spus Nicolae Dica dupa FCSB - Astra.

FCSB a evoluat la Voluntari, timp in care gazonul de pe Arena Nationala a fost ingrijit si refacut. Totusi, se pare ca acesta a cedat din nou si a revenit la starea jalnica dinainte de mutarea meciurilor echipei lui Becali la Voluntari.