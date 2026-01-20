Gilad Katsav, agentul lui Ofri Arad, a acordat un interviu în presa israeliană după ce mijlocașul a pus pixul pe foaie cu campioana României.

Anunțul făcut de impresarul lui Ofri Arad în Israel

Impresarul a transmis că este foarte mulțumit de decizia luată de Ofri Arad de a ajunge în campionatul României, chiar dacă Katsav a subliniat că fotbalistul avea pe masă oferte importante și din campionatul Chinei.

În final, Katsav a dezvăluit că Ofri Arad va face deplasarea alături de FCSB la Zagreb, pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League, chiar dacă fotbalistul nu este deocamdată trecut pe lista UEFA a roș-albaștrilor.

”Cred că transferul în România este unul important pentru Ofri Arad. Am fost primiți foarte bine. Este un club uriaș. Mâine va pleca alături de echipă la meciul din Europa League. Au fost oferte din campionatul Chinei, dar Ofri a ales Europa, sper să reușească”, a spus Gilad Katsav, conform One.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt.

Mijlocașul din Israel a semnat un contract valabil două sezoane și jumătate cu campioana României și va încasa lunar nu mai puțin de 20.000 de euro.

